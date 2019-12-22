4 إصابات إثر حادث تصادم في اربد

عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم، مع حادث تصادم بين مركبتين في مثلث برقش ، حيث نتج عن الحادث إصابة أربعة أشخاص برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم .

وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ووصفت حالة الإصابات بالمتوسطة.