أخبار محليةالغد الاردني

4 إصابات إثر حادث تصادم في اربد

منذ ساعة واحدة
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)

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عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم، مع حادث تصادم بين مركبتين في مثلث برقش ، حيث نتج عن الحادث إصابة أربعة أشخاص برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم  .
وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ووصفت حالة الإصابات بالمتوسطة.

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