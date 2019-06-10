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4 إصابات بإطلاق نار وطعن داخل مقر نقابة المقاولين في الطفيلة

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، بأعيرة نارية وطعن داخل مقر نقابة المقاولين فرع محافظة الطفيلة، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي إنّ “مشاجرة حصلت داخل مقر نقابة المقاولين في محافظة الطفيلة بين مجموعة من الأشخاص، قام أحدهم على إثرها بإطلاق عيارات نارية داخل المقر حيث نتج عن ذلك إصابتان بالرصاص، أحدهما في اليد والآخر في القدم، وإصابتان بأداة حادة”، مشيراً إلى أنّهم “أسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج “.

وأضاف السرطاوي أنّ “كوادر مديرية شرطة محافظة الطفيلة تحركت على الفور للمكان حيث ألقي القبض على المشتبه به إطلاق الأعيرة النارية إضافة إلى ضبط شخصين آخرين داخل إحدى المركبات وبحوزتهما سلاح ناري وما زال التحقيق جار في القضية”.

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