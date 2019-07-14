4 إصابات باصطدام مركبة بعمود كهرباء في المفرق (صور)

خلدون بني خالد

المفرق- أصيب 4 أشخاص، شاب و3 فتيات، إثر اصطدام مركبة بعمود كهرباء ضغط عالي على طريق بغداد الدولي قرب مخيم الزعتري في محافظة المفرق، اليوم الأحد.

وقال شهود عيان إن العناية الإلهية حالت دون وقوع وفيات بين ركاب المركبة أو المارة الذين كانو ا يتواجدون أمام أحد الأسواق التجارية.

وأكد رجال الدفاع المدني الذين كانوا في موقع الحادث انه تم اسعاف المصابين شاب الى مستشفي المفرق الحكومي حيث وصوفوا الاصابات ما بين الخفيفة والمتوسطة، مشيرين الى انه تم التعامل مع الحادث بالتعاون مع شرطة البادية، وجرى وضع سياج لمنع المواطنين من الاقتراب من اسلاك الكهرباء خوفا على حياتهم لحين وصول الجهات المختصة لاصلاح الكهرباء وازالة الاعمدة التي سقطت جراء الحادث.