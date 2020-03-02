4 إصابات بكورونا في قطر وتونس تسجل أول إصابة

الغد – أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد2019 ) منهم اثنين من المواطنين القطريين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر وهم من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن.

وتم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة، وتؤكد وزارة الصحة العامة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الحالات الثلاث الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها مؤخرا يتمتعون بوضع صحي مستقر وهم يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية.

كما تواصل وزارة الصحة العامة مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية بعد ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهي حالة واردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت تأكيدها عدم تسجيل أي حالات مشتبهة أو مؤكدة من فيروس كورونا في تونس.

وقالت الوزارة في بيان لها حول الحالة الوبائية للفيروس، إنه حتى 28 فبراير 2020، تم الانتهاء من المتابعة اليومية خلال فترة 14 يوم لـ565 مسافرا دخلوا تونس من جملة 911 مسافرا.

وكشفت الوزارة أن 346 مسافرا ما زالوا محل متابعة ومراقبة، مع التأكيد على أنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة بين هذه المجموعة.