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4 إصابات جديدة بكورونا.. عائدان من الخارج وسائقان أحدهما أردني

منذ 49 دقيقة

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عمان- الغد- كشف موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 704.

وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتان لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع،

ووفق البيان فقد سجّلت المملكة أيضاً 9 حالات شفاء؛ منها اثنتان في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وواحدة في مستشفى الملكة علياء. كما تمّ اليوم إجراء 2402 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 161722 فحصاً.

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