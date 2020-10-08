4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

احمد التميمي

الرمثا – كشفت مديرة صحة لواء الرمثا الدكتور إخلاص السعد عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وحسب السعد أن فرق التقصي الوبائي ستقوم بسحب عينات من المخالطين للمصابين، مشيره إلى أن مصدر الإصابة معروفة وهم مخالطين لإصابات سابقة.

ولفتت إلى أن نتائج سحب العينات تظهر تباعا في اليوم وخصوصا بعد تخصيص مختبر للفحوصات في اربد، إضافة إلى مختبرات مستشفى الملك المؤسس والمختبرات المركزية في عمان.

وأشارت إلى انه سيصار إلى تخصيص غرف عزل في مستشفى الرمثا الحكومية للحالات المشتبه بها للانتظار لحين ظهور النتائج، إضافة إلى إمكانية تخصيص غرفتين للعناية الحثيثة في المستشفى.

وقالت السعد أن قرب مستشفى الملك المؤسس سيخفف الضغط على مستشفى الرمثا الحكومي في ظل الاكتظاظ الذي يشهده الأخير نظرا لخدمته 263 ألف مواطن في اللواء.