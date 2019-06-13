4 % ارتفاع النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عمان

عواصم- صعدت أسعار النفط أمس إثر تعرض ناقلتي نفط في خليج عمان لهجوم بالقرب من سواحل إيران.

وأجلي طاقما ناقلتي النفط أمس بعد أن أرسلتا نداءي استغاثة، وسط تقارير عن تعرضهما لهجوم لم تتضح ظروفه بعد خلال عبورهما المنطقة البحرية الواقعة بين إيران والإمارات العربية المتحدة.

وفور الإعلان عن الحادث، سُجل ارتفاع كبير في أسعار النفط.

قالت رابطة ناقلات النفط إنترتانكو أمس إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.

ودفع الهجوم أسعار النفط للصعود 4 %، بعد شهر من تضرر أربع ناقلات أخرى بسبب ألغام لاصقة في نفس المنطقة.

وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان ”عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز“.

وأضاف ”نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 % من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بالمضايق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد“.

وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر أسطول الناقلات المستقلة في العالم.

وسارعت طهران الى التنديد بـ”هجومين” متزامنين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى طهران، معتبرة أنهما “مثيران للشبهات”.

وهذه ثاني حادثة “غامضة” ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات “تخريبية” قبالة الإمارات في 12 أيار (مايو) قالت واشنطن إنّ طهران تقف خلفها.

وأفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين في بيان عن “هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان”، مشيرا الى تلقيه “نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والساعة 7,00 صباحا”.

وأعلنت السلطات البحرية النرويجية أن ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية تعرّضت لـ”هجوم” صباح أمس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكّدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

في سنغافورة، أعلنت شركة “بي أس أم” لإدارة السفن أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم “كوكوكا كوريجوس” كانت هدفا لـ”حادثة أمنية” ألحقت بها أضرارا، وأنه تمّ إنقاذ أفراد طاقمها، وقد أصيب أحدهم.

وذكرت أن السفينة كانت على بعد 70 ميلا بحريا من الإمارات و14 ميلا بحريا من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن إيران قدمت المساعدة لـ”ناقلتي نفط أجنبيتين” بعد أن تعرضتا “لحادثة” صباحا في بحر عُمان.

ونقلت عن “مصدر مطّلع” قوله إن “وحدة إنقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) أغاثت 44 بحارا من المياه نقلوا إلى ميناء بندر جاسك”.

وبحسب الوكالة الايرانية، وقع الحادث الأول الساعة 8,50 (4,20 ت غ) على بعد 25 ميلا بحريا من بندر جاسك على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال وتنقل حمولة من الميثانول من قطر إلى تايوان.

وقالت إن 23 بحارا كانوا على متنها قفزوا في المياه وتم إنقاذهم. و”بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة أخرى لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك”. وكانت هذه ترفع علم بنما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية الى سنغافورة، وتحمل شحنة من الميثانول، وعلى متنها 21 بحارا أنقذتهم أيضا البحرية الايرانية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني صورة وشريط فيديو يظهران بحسب قوله، النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجوم في بحر عمان.

وعرضت وكالة “إيريب نيوز” التابعة للتلفزيون الرسمي صورة ناقلة النفط يتصاعد منها دخان أسود كثيف، فيما بثت شبكة “إيرين” فيديو غير واضح صوّر على ما يبدو بواسطة هاتف نقال تبدو فيه نيران تتصاعد من مركب في البحر.

وأعلنت إيران أنّها أرسلت طائرة مروحية إلى موقع السفينتين للتحقيق. بينما أشار الأسطول الخامس الأميركي الى أن “سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة”.

وبحسب مواقع تتبُّع تحرّكات السفن، فإن ناقلتي النفط متوقفتان في منتصف البحر في منطقة أقرب إلى إيران منها إلى الامارات.

وفي وقت لاحق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تزامن “الهجومين” اللذين استهدفا ناقلتي النفط وزيارة شينزو آبي لطهران أمر “مثير للشبهات”.

وكتب جواد ظريف على “تويتر”، “هجومان على ناقلتي نفط مرتبطتين باليابان وقعا فيما كان رئيس الوزراء شينزو آبي يلتقي (المرشد الأعلى) آية الله خامنئي لإجراء محادثات مكثفة وودية. كلمة مثير للشبهات لا تكفي لوصف ما ظهر هذا الصباح”.

ويقوم آبي بزيارة الى طهران منذ يوم أمس في مسعى لتهدئة التوتر القائم بين الطرفين منذ أشهر على خلفية تشديد العقوبات الأميركية على إيران، والذي يخشى من تداعياته في المنطقة الغنية بالنفط.

وتقع المنطقة التي وقعت فيها الحادثة خارج مضيق هرمز الذي تعبر منه يوميا نحو 35 % من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا والتي تقدر بنحو 15 مليون برميل.-(وكالات)