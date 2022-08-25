4 بنوك أردنية ضمن أكبر 1000 بنك في العالم

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن الأردن احتل المرتبة السادسة بالنسبة لعدد المصارف، وذلك بدخول 4 مصارف اردنية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، هي وبحسب الترتيب: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك الاتحاد، بنك الأردن.

ووفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف حوالي 9.2 مليار دولار، وتدير موجودات تقدر بحوالي 88.1 مليار دولار.

وتُظهر البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021، دخول 72 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة. وبلغ مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف نحو 374.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها حوالي 3.4 تريليون دولار.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بعدد بلغ 14 مصرفاً، تلتها السعودية (10 مصارف)، البحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما)، مصر والكويت (7 مصارف لكل منهما)، سلطنة عُمان والمغرب ( 5 مصارف لكل منهما)، الأردن (4 مصارف)، وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).

وتصدرت المصارف السعودية مجموع رأس المال الأساسي والذي بلغ نحو 115.1 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (89.8 مليار دولار)، القطرية (54.9 مليار دولار)، الكويتية (29.8 مليار دولار) المصرية (25.4 مليار دولار).

وبالنسبة للموجودات، تصدرت المصارف الإماراتية حجم الموجودات الإجمالي بحجم 835.4 مليار دولار، تلتها المصارف السعودية (808.8 مليار دولار)، القطرية (535.2 مليار دولار)، والمصرية (354.9 مليار دولار).

وتصدّر البنك السعودي الوطني المصارف العربية إحتل المرتبة 67 عالمياً في نهاية العام 2021، متقدماً من المرتبة 89 في نهاية العام 2020، محققا تقدما بـ 22 مرتبة عالمياً. تلاه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 77 عالمياً، متقدماً مرتبتين عن التي حققها عام 2020.

واشار فتوح إلى أن عددا كبيرا من المصارف العربية حقق تقدماً كبيراً وملحوظاً على الصعيد العالمي في هذا المجال، كمصرف الريان (قطر) الذي تقدم 93 مرتبة، بنك عمان العربي (سلطنة عُمان) 63 مرتبة، البنك الأهلي/ قطر 59 مرتبة، بنك دخان (قطر) 50 مرتبة، مصرف الإنماء (السعودية) 38 مرتبة، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (مصر) 30 مرتبة، البنك العربي (الأردن) 29 مرتبة، البنك الأهلي المتحد (البحرين) 29 مرتبة، بنك فيصل الإسلامي المصري (مصر) 26 مرتبة، بنك الجزيرة (السعودية) 25 مرتبة، البنك السعودي الوطني (السعودية) 22 مرتبة.

وفي مقابل ذلك، تراجعت مصارف عربية مراتب أخرى مثل بنك عوده (لبنان) الذي تراجع 87 مرتبة، مجموعة البركة المصرفية (البحرين) 35 مرتبة، بنك الخليج الدولي (البحرين) 25 مرتبة، بنك دبي التجاري (الإمارات) 19 مرتبة.

و اشار إلى ان 18 مصرفاً إسلامياً عربياً جاءت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021، توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: 4 مصارف إسلامية إماراتية، 4 مصارف إسلامية سعودية، 4 مصارف إسلامية قطرية، 3 مصارف إسلامية في الكويت، مصرفان في البحرين، ومصرف واحد في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تستند إلى البيانات الصادرة عن مجلة”The Banker” خلال شهر تموز 2022 والمتضمنة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي بنهاية العام 2021.-(بترا)