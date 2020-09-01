4 جرائم بشعة تهز الأردنيين

موفق كمال

عمان- تعاملت إدارة البحث الجنائي، منذ الجمعة الماضية حتى يوم أمس الاثنين، مع 4 جرائم بشعة، ثلاثة منها بسبب نزاعات عائلية، والرابعة سببها خلاف بحكم الجوار.

وكشفت مصادر موثوقة تفاصيل الجريمة الأولى التي وقعت أحداثها الدراماتيكية في منطقة مكاور في مدينة مادبا الجمعة الماضية، عندما استدرج سائق باص زوجته إلى المنطقة لزيارة أقاربه هربا من الحظر الشامل في عمان، فيما كان الزوج يكمن لزوجته، وهي من جنسية عربية، قتلها بطريقة تقشعر لها الأبدان.

وبينت أن المتهم أقدم صباح الجمعة على ضرب زوجته وتقييدها على إطار “كاوتشوك” ومن ثم سكب عليها مادة الديزل وأشعل بها النار.

وبعد أن تم القبض على الزوج جرى تحويله إلى المدعي العام للجنايات الكبرى والذي أوقفه مدة أسبوعين في إطار تهمة القتل العمد.

وبشأن الجريمة الثانية، أوضحت المصادر أن نزاعا عائليا وقع بين أب وابنه، أقدم على إثره الأب بطعن إبنه (26 عاما) في منطقة القلب، ما أدى إلى وفاته على الفور، وخضعت جثة المغدور للتشريح برئاسة الدكتور عدنان عباس رئيس المركز الوطني للطب الشرعي.

وفيما يتعلق بالجريمة الثالثة، قالت المصادر إن خلافا اندلع بين اثنين من الأقرباء في مدينة سحاب، أقدم على إثره أحدهما بقتل الآخر بسبب دوافع ثأرية بعد أن أطلق عليه النار بواسطة سلاح ناري.

وعلى صعيد الجريمة الرابعة والتي ارتكب بسبب خلافات بحكم الجوار، بين المجني عليه البالغ من العمر 52 عاما، والمتهم وهو حدث.

وأقدم الحدث على إطلاق عيار ناري أصاب فيه المغدور بمنطقة البطن، وأكد تقرير الطب الشرعي الذي نظمه الدكتور عباس أن الوفاة ناتجة عن مقذوف ناري أدى إلى تهتك الأمعاء ومن ثم الوفاة.