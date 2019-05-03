4 جرحى باعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

غزة -أصيب اربعة فلسطينيين اليوم الجمعة، بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع عصر اليوم الجمعة على المتظاهرين السلميين المشاركين بجمعة “الجولان عربية سورية” شرقي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان 4 مواطنين اصيبوا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة أن الجمعة الـ57 من المسيرات تحمل عنوان جمعة “الجولان عربية سورية”، تحديًا للقرار الأمريكي، وتأكيدًا على “وحدة المصير والهدف في تحرير الأرض وكنس الاحتلال.- (بترا)