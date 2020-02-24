4 جرحى بقصف الاحتلال لمواقع في غزة

عمان- أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن أربعة مواطنين أصيبوا جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ موقعا للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالاضافة الى عدة مواقع في رفح وخانيونس جنوب القطاع.

بترا