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4 جرحى بقصف الاحتلال لمواقع في غزة

منذ ساعة واحدة
دخان يتصاعد من غزة إثر قصف لقوات الاحتلال
الاحتلال يقصف موقعا وسط قطاع غزة- ارشيفية

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عمان- أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن أربعة مواطنين أصيبوا جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ موقعا للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالاضافة الى عدة مواقع في رفح وخانيونس جنوب القطاع.
بترا

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