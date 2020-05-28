4 حكمات و31 حكما يشاركون في محاضرة ناقشت 10 أسئلة بقانون كرة القدم

خالد الخطاطبة

عمان – ناقش 35 حكما ممن يديرون منافسات أندية المحترفين لكرة القدم، 10 اسئلة جديدة في قانون اللعبة الذي شهد في الفترة الأخيرة تعديلات ينتظر تطبيقها بدءا من الاسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها اتحاد كرة القدم لحكام دوري المحترفين، باشراف اسماعيل الحافي وعوني حسونة. وعقدت عن بعد عبر تطبيق زووم، وسط مشاركة الحكمات: إسراء مبيضين وإسلام العبادي وصابرين العبادي وحنين مراد، في إطار حرص الاتحاد على تطوير الكرة النسوية بما فيها التحكيم.

وجرى نقاش موسع خلال المحاضرة، تناول العديد من الحالات التحكيمية الدقيقة التي تحتاج لحكام متميزين. وكان غياب المباريات والتدريبات الجماعية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، قد وجه اتحاد الكرة لعقد محاضرات نظرية للحكام عن بعد، للحفاظ على الجاهزية الذهنية، لحين عودة الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي استئناف التدريبات والمحاضرات والمباريات.

khaledkhatatbeh@alghad.jo