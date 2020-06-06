حياتناصحة وأسرة

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف!

منذ 3 ساعات
يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، في تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب.
يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، في تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب.

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمَان-الغد- يعاني معظمنا من انسداد الأنف في حالات معينة ولدى المرض أو الزكام، ويمكن أن تمر الحالة بسلام من تلقاء نفسها، ولكن حيلا بسيطة يمكن أن تسرّع العملية هذه، وفقا لموقع “إكسبريس”.

– ما الذي يسبب انسداد الأنف؟

هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأنف. وعادة، يحدث ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، نتيجة البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

ويوجد عدة طرق سهلة لفتح الأوعية الدموية وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن إكسبرس، والتخلص من مشكلة انسداد الأنف:

1- حافظ على الرطوبة

شرب الماء طوال الطريق سيخفف من احتقان الأنف، ويساهم في دفع السوائل للخارج.

ويُنصح بشرب شاي الأعشاب الدافئ والعصير الطازج.

2- أخذ حمام ساخن

يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، في تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب. وسيسمح ذلك بالتنفس بشكل صحيح من خلال الأنف لفترة قصيرة.

ويمكن أيضا تبخير الوجه في حوض ساخن، مع منشفة على الرأس والاسترخاء وأخذ أنفاس عميقة من البخار.

3- المرطب

يقوم المرطب بتحويل الماء إلى رطوبة، التي تملأ الهواء وتساعد على فتح الأنف المسدود، لذلك يمكن أن يهدئ المرطب الأنسجة المتهيجة والأوعية المتورمة.

وتعمل أجهزة الترطيب أيضا على تخفيف المخاط في الجيوب الأنفية، ما يساعد على إفراغ السوائل في أنفك.

4- مزيلات الاحتقان

جرب استخدام دواء مزيل للاحتقان لتقليل التورم وتخفيف الألم.

ويمكن أن يكون انسداد أنفك بسبب الحساسية، لذا قد ترغب في تجربة تناول مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

يرى بعض الباحثين أن الحجر الصحي أتاح لهم فرصة فريدة من نوعها للبحث في آثار الملل

فيروس كورونا: كيف كان الملل محفزا لكثير من المبدعين حول العالم؟

منذ ساعة واحدة
ستتمكن صناعة السينما والتلفزيون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من استئناف أعمال التصوير

هوليوود تستأنف أعمال التصوير اعتبارا من 12 يونيو

منذ ساعتين
إذا كان الشخص يلاحظ تورم جفونه بصورة مستمرة،

ما خطورة تورم الجفون؟

منذ ساعتين
الخبز لا يشكل وجبة حقيقية،

تبديد خمس مقولات رئيسية حول الخبز

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock