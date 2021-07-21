4 خطوات لتحسين السمع

لندن- مع تقدم العمر تبدأ مشاكل السمع تزداد شيئا فشيئا في حين يعتمد الكثير من كبار السن على الأجهزة السمعية لحل هذه المشكلة. إلا ان التقرير الذي نشره موقع صحيفة “الاكسبريس” البريطاني أفاد بأن هناك مجموعة من الحلول يمكن أن تساهم في التقليل من هذه المشكلة.

وحسب الموقع، فان من بين الحلول المعتمدة في حل مشكلة تدهور القدرة على السمع هي الابتعاد عن الضوضاء العالية قدر المستطاع والمحافظة على السمع؛ إذ ان الأشخاص الأصغر سنا يمكن أن يتعرضوا لفقدان سمع سريع من خلال الاستماع للموسيقى بصوت عال جدا يفوق أو يوازي 85 ديسيبل. وان الابتعاد عن الضوضاء العالية من خلال ارتداء واقيات الأذن كفيل بالحد من تدهور السمع ويجعل الأذن تتكيف مع التردد الأكثر هدوءا. كما يجب الانتباه الى وجود الشمع قي الأذن لأنه يعتبر عنصرا حيويا لقناة الأذن ما يسمح لها بالعمل بشكل جيد. لكن زيادة الشمع داخلها وانضغاطه في القناة يؤدي لاعاقة السمع، لذا يجب إخراج الشمع الزائد وتنظيف الأذن منه لكي تؤدي وظيفتها بحرية، ويمكن الاستعانة في هذا المجال بالمهنيين والخبراء. وكذلك يجب المحافظة على ضخ الدم لجميع أعضاء الجسم من خلال ممارسة الرياضة كاليوغا والمشي والجري التي تساهم في حماية الجسم من الالتهابات المرتبطة بتقدم العمر. ولاننسى الامتناع عن التدخين لارتباطه بإضعاف السمع من خلال إعاقته لتدفق الدم والحصول على الأكسجين، كما أنه يمكن ان يؤدي لتهيج بطانة الأذن من خلال تداخله مع النواقل العصبية.

وفي الأخير، يقول التقرير إذا لم تساعد الخطوات المذكورة الشخص على تخطي مشكلة السمع التي يعاني منها فعندئذ يجب اللجوء الى سماعات الأذن.