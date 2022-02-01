4 خطوات لتحقيق ثروة ضخمة وفقاً لقانون الجذب

تصدر مسلسل البطولة الخارقة الجديد «بيس ميكر» قائمة المسلسلات الأكثر طلباً عبر منصات البث المدفوع حول العالم، بحسب بيانات منصة “Parrot Analytics” المتخصصة في قياس طلب الجمهور العالمي على المحتوى التلفزيوني.

وكان الطلب على مسلسل “Peacemaker” (صانع السلام) على منصة HBO Max أكثر بـ69 مرة من متوسط طلب مشاهدة المسلسلات على منصات البث المدفوع، ليصبح العمل التلفزيوني الأكثر طلباً اعتباراً من 22 يناير الجاري، وفقاً لموقع «إنسايدر».

وأفاد تقرير شركة علوم البيانات Parrot Analytics بأن قياسات الاهتمام بالمسلسل التلفزيوني والتفاعل معه منذ طرحه في يناير الجاري، تشير إلى تجاوزه مسلسل الخيال العلمي “The Witcher«من نتفليكس و»Star Wars«و»The Book of Boba Fett” اللذان يعرضان على منصة ديزني بلس.

ويعكس العمل الشعبية المتزايدة التي تحظى بها الأعمال الأصلية من منصة HBO Max، مع نمو إجمالي الطلب على عروضها بنسبة 39.2% خلال العام 2021، مقارنة بارتفاع الطلب على عروض نتفليكس خلال نفس الفترة بنسبة 10.3%.

وتشير بيانات Parrot Analytics إلى أن HBO Max كانت خدمة البث المدفوع الأكثر نمواً في عام 2021 فيما يتعلق بالطلب على الأعمال الأصلية.

ويُعد تزايد الطلب على الأعمال المنتجة بصورة خاصة من منصة HBO Max نجاحاً مثيراً للإعجاب بالنظر إلى التفوق الواضح لمنصتي Netflix و Disney + في أعداد المشتركين.

وكانت نتفليكس كشفت في الأسبوع الماضي عن وصول عدد المشتركين في منصتها من جميع أنحاء العالم إلى 222 مليون مشترك.

فيما بلغ عدد مشتركي ديني بلس في أكتوبر الماضي 118 مليون، وأنهت HBO Max عام 2021 بعدد 78 مليون مشترك في منصتها.

وحصل مسلسل «صانع السلام» على تقييم 94% من النقاد على موقع “Rotten Tomatoes” الشهير لمراجعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

المسلسل من بطولة المصارع والممثل الأمريكي جون سينا، وهو عمل مشتق من فيلم “The Suiside Squad” للمخرج جيمس غن، ومن إنتاج استوديوهات دي سي كوميكس.