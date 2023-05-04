4 دول خليجية ترفع أسعار الفائدة عقب قرار “الفيدرالي”

أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر، رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورفع الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 5-5.25 بالمئة، في زيادة هي العاشرة على التوالي منذ مارس/ آذار 2022.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة من 5.50 بالمئة.

كذلك، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” إلى 5.50 بالمئة من 5.25 بالمئة.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة ليصل إلى 5.15 بالمئة.

من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 بالمئة إلى 6 بالمئة.

ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى بنفس المقدار 6.75 بالمئة.

وزادت البحرين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض إلى 7 بالمئة.

ورفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5 بالمئة والإقراض إلى ستة بالمئة وإعادة الشراء إلى 5.75 بالمئة.

وكان بيان سابق للبنك قد أفاد بأنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه نشر بيانا جديدا في وقت لاحق ذكر فيه أنه رفع أسعار الفائدة.

وحتى الآن لم تكشف البنوك المركزية في الكويت وسلطنة عُمان عن قرارها بشأن أسعار الفائدة.

(الأناضول)