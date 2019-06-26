4 رياضات جديدة تقتحم اولمبياد “باريس 2024” .. تعرّف عليها !

لوزان (سويسرا) – وافقت اللجنة الأولمبية الدولية بالإجماع على إضافة 4 رياضات في أولمبياد “باريس 2024” وهي ، رقص البريك دانس والتسلق والتزلج على الألواح والتزلج على الأمواج.

ولا يزال تواجد هذه الرياضات، وثلاث من بينها مدرجة في أولمبياد “طوكيو 2020” ، خاضعا لمراجعة نهائية من قبل اللجنة التنفيذية في كانون الأول (ديسمبر) 2020.

ويمكن للجنة الدولية أن تسحب من الناحية النظرية إحدى هذه الرياضات.

وتمثل الرياضات الأربع زيادة 248 رياضيا، بينها 32 للبريك دانس و72 للتسلق و96 للتزحلق على الألواح و48 للتزلج على الأمواج ، مقابل 474 رياضيا إضافيا في طوكيو بـ 5 رياضات إضافية. (أ ف ب)