4 % زيادة مساحة الأبنية المرخصة في 9 أشهر

عمان – الغد – ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، بنسبة 3.9 بالمائة، لتبلغ نحو 6.538 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 6.292 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، أمس، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 4.1 بالمائة، لتبلغ 18938 رخصة لنهاية شهر أيلول(سبتمبر) من العام الحالي، مقارنة مع 19742 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 1.5 بالمائة، لتبلغ 5.435 مليون متر مربع مقارنة مع نحو 5.518 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 42.5 بالمائة، لتبلغ نحو 1.103 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 774 ألف متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ما نسبته 83.1 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.9 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.1 بالمائة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 بالمائة.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.9 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.1 بالمائة.

وبلغ إجمالي المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.180 مليون متر مربع خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقابل نحو 3.937 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 6.2 بالمائة.

وأظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الثالث احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، حيث بلغت ما نسبته 41.5 بالمائة، تلاه الربعين الثاني والأول وبلغت ما نسبتهما 32.3 بالمائة، و26.2 بالمائة على التوالي.

أما على مستوى شهر أيلول(سبتمبر) للعام الحالي، فأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2582 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 911 ألف متر مربع، مقارنة مع 836 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 9.0 بالمائة.