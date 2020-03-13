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4 سدود على وشك الفيضان سوية بأي لحظة

منذ ساعتين
سد الكفرين

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عمان- الغد- حذرت وزارة المياه والري من بدء فيضان سدود الكفرين وطلال والوالة وشعيب خلال وقت قصير بعد قرب امتلائها بكامل الطاقة التخزينية باتجاه المناطق أسفل السدود المشار إليها.
وأهاب الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة بجميع الأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى تلك الأودية.

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