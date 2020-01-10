4 شركات ريادية تستقطب استثمارات بـ29 مليون دولار في 2019

إبراهيم المبيضين

عمان- تمكنت 4 شركات ريادية أسسها شباب أردنيون من التوسع في أعمالها خارج الأردن واستقطاب استثمارات تناهز 29.25 مليون دينار.

وتؤكد هذه الشركات على تفوق الريادة في الأردن ومقدرة الرياديين الأردنيين على استقطاب الاستثمارات التي توزعت بين استثمارات محلية وعربية وعالمية، ونجاعة افكار الشركات الناشئة في الأردن وفرصها للنمو في المنطقة والعالم. وتظهر الارقام ان الأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 27 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن ارقام اخرى تظهر تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49.

وبلغ حجم الاستثمارات في الشركات الأردنية الريادية بلغت 56 مليون دينار في العام 2018، وفق تقرير لمؤسسة ماجنيت، كما وتشير ارقام اخرى ان شركات ريادية أردنية استطاعت ان تستقطب استثمارات بحجم 200 مليون دولار خلال آخر خمس سنوات.

وترصد “الغد” فيما يلي ابرز الاستثمارات التي تمكنت شركات ريادية أردنية من استقطابها في العام 2019:

“موضوع” يستقطب استثماراً أميركياً وبريطانياً بقيمة 13.5 مليون دولار

أعلن موقع موضوع – الموقع الإلكتروني العربي الأكبر في العالم من حيث عدد الزيارات – خلال العام الماضي 2019 عن حصوله على استثمارات جديدة بقيمة 13.5 مليون دولار في ختام الجولة الاستثمارية الثانية، وذلك من قبل شركة كينغزواي Kingsway البريطانية، وبمشاركة من شركة اندور كابيتال Endure Capital الأميركية.

واكد ” موضوع” بعد هذا الإنجاز الجديد سعيه إلى التوسّع في نشاطه بإثراء المحتوى العربي على الإنترنت، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة اللغة العربية، وتقليص الفجوة بين نسبة المحتوى العربي على الإنترنت والتي تبلغ 1 % فقط، وعدد المتحدثين باللغة العربية من سكان العالم الذين يبلغون حوالي 420 مليون شخص؛ وهو ما يعادل نسبة 5 % من سكان العالم.

ويُقدّم الموقع خدمات المحتوى العربي لزوّاره الذين وصل عددهم إلى 45 مليون زائر فريد شهرياً، يتصفّحون ما يقارب مائةً وخمسين ألف مقال بين مجموعةٍ واسعةٍ من المواضيع بما فيها أسلوب الحياة، والصحة، والتعليم، والتغذية؛ حيث يعمل الموقع على إنشاء المحتوى وتطويره بنسقٍ سريع يُعادل نشر كتابين متوسّطي الحجم يوميًا.

“جملون” تستقطب استثمارات تتجاوز الـ10 ملايين دولار

اعلنت شركة ”جملون” – الشركة الريادية الأردنية التي تعد اكبر متجر الكتروني للكتب العربية في الشرق الاوسط – في الربع الاول من 2019 عن نجاحها في استقطاب استثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.

واختتمت الشركة المرحلة الأولى من جولتها التمويلية جامعًة استثمارات بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار من مستثمرين حاليين : ومضة كابيتال، وأراميكس، ومن مستثمرين جدد مثل شركة أنوفا للاستثمار، و500 فالكونز، وإنديفور كاتاليست وغيرهم.

وتأسّست شركة جملون العام 2010 على يد رائد الأعمال والرئيس التنفيذي للشركة، علاء السلال، وتوفر حاليًا ما يزيد على 10 ملايين مؤلَّف باللغتين العربية والانجليزية. ولدى جملون في الوقت الحالي شراكات مع أكثر من 3000 ناشر عربي و27000 ناشر انجليزي، وخلال العام 2018 باعت كتبًا لعملاء في 111 دولة ، وقد نمت إيرادات جملون بما يزيد على 7 أضعاف مقارنة بعام 2013 ، كما أن 15 بالمائة من كتبها تباع خارج الشرق

الأوسط.

”ترجمة” تستقطب استثمارات بحجم 5 ملايين دولار

تمكنت شركة “ترجمة” – المتخصصة في مضمار الخدمات اللغوية في الشرق الأوسط – في العام 2019 من استقطاب استثمارات بحجم 5 مليون دولار والتي ستدعم خطط الشركة لتطوير خدماتها في قطاعي الترجمة والمحتوى.

واستطاعت الشركة من الحصول على هذه الاستثمارات بعد دخولها في شراكة إستراتيجية مع شركة “أنوفا للاستثمار” وهي شركة استثمارات مرموقة تُركّز على تعزيز قطاع التكنولوجيا، فمن خلال هذه الشراكة، تمكّنت “ترجمة” من جمع 5 مليون دولار ضمن السلسلة من جولتها التمويلية مع انضمام “أنوفا للاستثمار” كمستثمر رئيسي.

وتعدّ “ترجمة”، التي تأسست قبل أكثر من عقد من الزمان، شركة للحلول اللغوية التي يتركز عملها على توفير الفرص للنساء والشباب من خلال استخدام أساليب التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي. ونجحت الشركة في توفير إمكانية العمل من المنزل بدوام كامل، لمجموعة من المترجمين، والمحررين، ومختصي

اللغات.

“ريبزو” تستقطب استثمارا بقيمة 750 الف دولار

تمكنت شركة ريبزو الأردنية الرائدة في مجال إدارة عمليات الموظفين الميدانية من الحصول على استثمار بقيمة 750 الف دولار.

وتقدم شركة ريبزو حلول لتتبع ومراقبة الموظفين الميدانيين كمندوبي المبيعات ، مندوبي الدعاية الطبية ، والفنيين.يمكّن تطبيق ريبزو المتوافر لأنظمة تشغيل iOS والأندرويد الموظفين من إدخال أنشطتهم الموسومة جغرافيا، مما يمكّن مديريهم من مراقبة وتقييم أدائهم من أي هاتف ذكي ، جهاز لوحي أو حاسب محمول. وتتنوع الأنشطة التي يمكن القيام بها عن طريق هذا التطبيق من أخذ الملاحظات والصور إلى ملء الاستمارات وإرسال طلبات الشراء.

وتضمن هذا الاستثمار بقيادة مجموعة جبار للانترنت، أرزان من الكويت، وآدم تك من الأردن، وشروق لاستثمارات ورؤوس الأموال من دبي بالإضافة الى مجموعة من مستثمرين افراد.

واكدت شركة ” ريبزو” بأن هذه الاستثمارات ستدعم سعيها نحو توسيع خدماتها والتي تقدّم خدماتها في سبعة بلدان، لتصل لأسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتفتتح مكاتب جديدة لها في السعودية والإمارات ومصر.