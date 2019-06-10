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4 شهداء ومئات الإصابات من الطواقم الطبية في غزة

منذ 3 ساعات
مسعفون فلسطينيون ينقلون شابا أصيب خلال المصادمات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة - ( ا ف ب )

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غزة -ارتفع عدد شهداء الطواقم الصحية الفلسطينية في قطاع غزة الى اربعة شهداء منذ انطلاق مسيرات العودة على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت وزارة الصحة في القطاع “انه باستشهاد ضابط الاسعاف بالهلال الاحمر الفلسطيني يرتفع عدد شهداء الطواقم الصحية الى اربعة.
واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم انه اصيب 685 من الطواقم الطبية بإصابات مختلفة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في شهر 30 آذار عام 2018 شرق غزة.-(بترا)

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