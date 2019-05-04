4 شهداء و52 مصابا جراء عدوان الاحتلال على غزة

غزة – أعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم السبت، استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال فعاليات مسيرات العودة شرق غزة عصر الجمعة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الجمعة إلى أربعة مواطنين.

وأفادت الوزارة أن المواطن رمزي روحي حسن عبدو (31 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج.

وأشارت إلى أن الشاب رائد خليل أبو طير (19 عاما) استشهد متأثرًا بجراحه جراء إصابته بعيار ناري في البطن شرق خان يونس.

كما استشهد مقاومان من كتائب الشهيد عز الدين القسام جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا للمقاومة وسط القطاع، وهما: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما) من المغازي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قصفه الموقع العسكري لحماس جاء “ردًا على عملية إطلاق النار ضد قوة من الجيش قرب السياج الأمني وسط القطاع”.

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة جندي بجراح متوسطة، ومجنّدة بجراح طفيفة جراء عملية القنص.

وأعلنت الهيئة أن الجمعة الـ57 من المسيرات تحمل عنوان جمعة “الجولان عربية سورية”، تحديًا للقرار الأمريكي، وتأكيدًا على “وحدة المصير والهدف في تحرير الأرض وكنس الاحتلال”.

ومنذ انطلاق المسيرات في 30 مارس/ آذار 2018، استشهد 273 مواطنًا وأصيب 17021 آخرون، وفق وزارة الصحة.-(صفا)