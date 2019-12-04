4 طلاب يحصدون جوائز مسابقة يوريكا الوطنية للتكنولوجيا

إبراهيم المبيضين

عمّان- بمشاريع تقنية مميزة وابتكارات من وحي افكارهم، حصد أربعة طلاب أردنيين من مدارس مختلفة في المملكة، نهاية الأسبوع الماضي جوائز مسابقة “يوريكا” الوطنية للتكنولوجيا 2019 في دورتها الأولى.

وجاء فوز هؤلاء الطلاب الأربعة من بين 20 طالبا في الفئة العمرية من 10 إلى 17 سنة تنافسوا في نهائيات الدورة الأولى لمسابقة يوريكا الوطنية للتكنولوجيا 2019 التي استحدثتها أكاديمية “يوريكا” ونظمتها في مقرّها في عمّان تحت أسم ” يوريكا روكتس”.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز الطالب رعد غطاس (13 سنة) من “مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات – مار يوسف / الأردن” بالمركز الأول عن مشروعه التقني وهو عبارة عن خزنة ذكية يتم فتحها بطريقتين مختلفتين لتمويه السارق.

وجاء في المركز الثاني الطالب إيليا سهاونة (12 سنة) من المدرسة الأرثوذكسية – عن مشروعه التقني وهو عبارة عن روبوت ذكي لإطفاء الحرائق.

وحصدت المركز الثالث الطالبة نفيسة مرعي (13 سنة) وهي طالبة تتعلم ذاتيا عبر الانترنت (تعليم منزلي) عن مشروع جهاز لحماية الطفل من الاختناق.

وتم الإعلان ايضا عن جائزة رابعة حصدها الطالب أنس عريقات (13 سنة) من مدارس العقيق العالمية وهي جائزة افضل لعبة الكترونية.

وجرى اختيار هؤلاء الطلاب للفوز بالجوائز بعلامات توزعت: 25 % لتصويت الجمهور من طلاب واهال، و75 % للجنة التحكيم التي ضمت اعضاء من القطاع الاكاديمي وقطاع الملكية الفكرية وريادة الاعمال اعتمدوا على معايير محددة وموحدة لاختيار الفائزين، بحسب ما اكدت المؤسسة والمديرة التنفيذية لأكاديمية ” يوريكا” المهندسة افنان علي.

وقالت علي بأن النهائيات – التي انعقدت في مقر الاكاديمية في عمان – تميزت بأجواء تنافسية وحماسية كبيرة مع حضور حوالي ألف شخص من الطلاب والاهالي، و مشاركة ما يقارب 25 مدرسة لحضور المسابقة.

واوضحت بأن الطلاب الفائزين تم اختيارهم من بين 20 طالبا قدموا مشاريع تقنية من وحي افكارهم وعملهم وابتكارهم تتوزع في خمسة اتجاهات وهي : الالكترونيات، وانترنت الاشياء، وتطوير الالعاب الالكترونية والبرمجة، والروبتكس، والطاقة البديلة، لافتة بأن هؤلاء الطلاب العشرين قد ترشحوا من بين 46 طالبا أردنيا خاضوا غمار التصفيات الاولية للمسابقة التي فتحت ابوابها لاستقبال المشاريع في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

واكدت علي سعي الاكاديمية لتكرار التجربة ” الناجحة” للمسابقة وتعميمها على اكبر عدد من الطلاب والمدارس في الاعوام المقبلة.

واشارت إلى اهمية المسابقة في تحفيز الصغار والشباب على المنافسة في المجال الهندسي والتقني لتأهيلهم في المستقبل ليكونوا مبتكرين في هذه المجالات.

واوضحت علي بأن الاهداف العامة للمسابقة – وهي الاولى من نوعها – تتمثل في رفع قدرات الطلاب في الجانب العملي والتطبيقي في مواضيع التكنولوجيا المتقدمة مثل انترنت الاشياء والروبتكس، وزيادة حماس الطلاب وزيادة شغفهم بالتكنولوجيا والهندسة، وتعميم فكرة التقدير للمشاريع المتميزة ما يجعل اصحابها من الشباب مصرين على مواصلة العمل والتطور في المستقبل.

واكدت علي كذلك اهمية مثل هذه الفعالية في نشر فكرة التعليم التكنولوجي وأهمية تعليمه للأطفال في الوطن العربي، مشيرة إلى أن هدف “يوريكا” على المديين المتوسط والطويل هو إنشاء جيل عربي مبتكر قادر على إنتاج التكنولوجيا وتصنيعها مستقبلا.

وأكاديمية ” يوريكا ” هي عبارة عن أكاديمية متخصصة بالتكنولوجيا تسعى لإعداد الأطفال ليصبحوا مهندسين ورواد تكنولوجيا في المستقبل.

وتعتبر يوريكا التي انطلقت في العام 2014، أول أكاديمية متخصصة في التعليم التكنولوجي والهندسي في العالم العربي للأطفال في عمر (6-16 سنة)، ودربت لغاية الآن أكثر من 4 آلاف طالب في الهندسة والتكنولوجيا ولديها مكاتب في عمان والزرقاء وتوسعت إلى مدينة العقبة من خلال شركاء وهي تسعى ايضا للتوسع خارج الاردن.

وتطور أكاديمية ” يوريكا ” مناهج متكاملة ومبسطة في مجال التعليم التكنولوجي والهندسي بهدف سد الفجوة التكنولوجية بما يتناسب مع متطلبات العصر ورغبة الطلبة في تعلم التكنولوجيا.