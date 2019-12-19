4 علامات تنذر بأزمة قلبية

الغد– شددت مؤسسة القلب الألمانية‬ ‫كما نقلت الجزيرة؛ على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية، نظرا‬ ‫لأن كل دقيقة لها ثمنها.‬

‫وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل:

آلام الصدر‬ ‫الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من خمس دقائق.

ضيق التنفس.

التعرق الشديد‬.

الغثيان.‬

‫ويعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب أكثر عُرضة للإصابة بأزمة‬ ‫قلبية.‬

والأزمة القلبية -تعرف أيضا باسم النوبة القلبية واحتشاء عضلة القلب- (Myocardial infarction) (Heart Attack)- هي حالة تحدث عندما تغلق خثرة (كتلة من الدم المتجلط، أو جلطة دموية) جزءا من الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب بالدم، وهذا الانقطاع في التروية الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو موت في النسيج القلبي الذي انقطع عنه الدم.

وفي الأزمة القلبية يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين، وهي حالة طبية طارئة، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها مبكرا.

ومن أسباب الأزمة القلبية ضيق الشرايين التاجية، وتكوّن جلطات الدم ومرض الشرايين التاجية، ومن عوامل الخطر التدخين وارتفاع الدهون والإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وتعاطي المخدرات.

والأزمة القلبية هي حالة طارئة طبية خطيرة، يجب طلب الإسعاف وإرسال المريض للمستشفى فورا، لأن الأزمة القلبية قد تكون قاتلة، وعند إصابة شخص بالنوبة القلبية يجب الاتصال بالإسعاف فورا، والتأكد من تنفس الشخص ونبضه، وبدء الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.