4 علامات لنقص فيتامين بي 1

الغد- نحن على الأرجح لا نعلم الكثير عن الثيامين، المعروف باسم فيتامين بي1، إلا أنه مهم لجسدنا، إذ يساعده على استغلال الكربوهيدرات، وضروري لعمل الأعصاب على أحسن وجه.

وتقول اختصاصية التغذية ليزا أندروز إن الثيامين يلعب دورا مهما في عمل وظائف القلب والعضلات.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة “ريدرز دايجست” الأميركية كما نقلت الجزيرة، قالت الكاتبة آيمي غورين إن الثيامين قابل للذوبان في الماء، وبالتالي لا يستطيع الجسم تخزينه لفترات طويلة. لذلك، ينبغي تناوله بكميات ثابتة لتفادي النقص.

وتشمل أفضل مصادر الطعام الغنية بالثيامين حبوب الإفطار المدعمة والأرز الأبيض وسمك السلمون المرقط وبلح البحر والفاصوليا السوداء.

وقالت أندروز “يتعرض الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول لخطر فقدان كميات كبيرة من الثيامين في البول. وفي الواقع، قد يؤدي نقص الثيامين إلى الإصابة بقصور القلب، واستخدام جرعات عالية من الأدوية المدرة للبول لعلاج هذا المرض من شأنه أن يسبب بدوره نقص الثيامين”.

وأشارت الكاتبة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 1 أو النوع 2، قد يكونون أكثر عرضة على الأرجح للإصابة بنقص الثيامين. وفي هذه الحالة، من المحتمل أن الكليتين تتخلصان من كميات كبيرة من الثيامين من أجسام المصابين بمرض السكري.

وأوردت الكاتبة أنه من بين مخاطر جراحة علاج البدانة يمكن أن يواجه الجسم سوء امتصاص المغذيات، كما أن نقص الثيامين الناجم عن الجراحة قد يؤدي إلى الإصابة بمرض نقص الثيامين المعروف بداء البيريبيري أو الاعتلال الدماغي الفيرنيكي. ونتيجة لذلك، يتناول معظم مرضى جراحة علاج البدانة المكملات الغذائية الدقيقة، بما في ذلك الثيامين.

ونقدم هنا أبرز علامات نقص الثيامين:

1– الشعور بالإرهاق أو مواجهة مشاكل في الذاكرة

أوضحت الكاتبة أن نقص الثيامين يسبب التعب، لأنه فيتامين ضروري لمساعدة الجسم على توليد الطاقة من المواد الغذائية. وأوردت أندروز أن “الارتباك العقلي هو علامة شائعة تدل عن نقص الثيامين، لأن هذا الفيتامين ضروري لعمل العديد من الإنزيمات المهمة في عملية استقلاب السكريات في الدماغ”.

2- ضعف العضلات أو فقدان الوزن

أفادت أندروز بأنه “عندما لا نحصل على الكمية الكافية من الثيامين يتأثر الاستقلاب السكري في جسمنا، مما يجعلنا نعاني من ضعف العضلات والتعب وفقدان الذاكرة وفقدان الشهية وفقدان الوزن”. ووفقا لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، فإنه في حال غياب العلاج يمكن لمرض نقص الثيامين أن يسبب قصور القلب الاحتقاني أو الموت في الحالات القصوى.

3- فقدان الشهية

نقلت الكاتبة عن أندروز أن “الثيامين يلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بعمل منطقة تحت المهاد في الدماغ، وهي غدة تتحكم في الشهية والجوع. وعندما يكون هناك نقص في الثيامين، يخيل للدماغ أن المعدة ممتلئة، ما من شأنه أن يسبب فقدان الشهية”.

4– إصابة رضيعك بالإسهال أو القيء

وفقا لمايو كلينك، فإنه عندما تعاني الأم المرضعة من نقص الثيامين، فمن الممكن أن يعاني الطفل من بعض الأعراض، مثل ضيق التنفس والإسهال والقيء.