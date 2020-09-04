4 فرق جاهزة للمشاركة وحرثا وعمان الأقرب للتتويج باللقب

بلال الغلاييني

عمان- يبدو أن صورة المنافسة على لقب دوري أندية كرة اليد، سوف تتكرر هذا الموسم؛ حيث تنصب جميع الترشيحات والتكهنات حول فريقي حرثا وعمان، وما يمتلكه الفريقان من لاعبات ذوات مستويات جيدة وخبرات واسعة في هذا المجال، لحصر المنافسة على اللقب بينهما، وهما قادران على ذلك نظرا لفارق المستوى الفني بينهما وبين فريقي وادي السير وكفرسوم، خصوصا وأن المسابقة لهذا الموسم تشهد مشاركة أربعة فرق فقط، في الوقت الذي يسعى فيه فريقا وادي السير وكفرسوم لإثبات تواجدهما في الدوري من خلال تقديم المستويات القوية، ومحاولة التقدم نحو المراكز الأمامية.

ويأمل اتحاد اللعبة بأن تسير بطولاته المحلية ومن بينها دوري أندية السيدات، وفق المواعيد التي حددها في وقت سابق؛ حيث إن تأجيل هذه الاستحاقات الموسمية يعيق من تنفيذ البرامج، خصوصا التي تتعلق بتحضيرات المنتخبات الوطنية، التي تنتظرها جملة من المشاركات الرسمية التي تبدأ اعتبارا من شهر آذار (مارس) المقبل، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد عن تطبيق البروتوكول الطبي وإلزام جميع الفرق والحكام والأجهزة التدريبية واللاعبين في تنفيذ بنوده، وذلك ضمن مساعي الاتحاد في إبعاد فيروس كورونا عن نشاطاته.

وكان اتحاد اللعبة، قد اعتمد في وقت سابق برنامج لقاءات دوري أندية السيدات، الذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)؛ حيث يتحصل الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط على المركز الأول، يليه صاحب المركز الثاني، ثم المركز الثالث، وأخيرا المركز الرابع، مثلما خصص الاتحاد جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

وحسب الجدول الرسمي لمنافسات البطولة، يلتقي في الجولة الأولى التي تقام يوم السبت 12 أيلول (سبتمبر) الحالي، فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي التوقيت ذاته تشهد صالة الأميرة سمية بعمان لقاء عمان ووادي السير، ويلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم السبت 19 من الشهر ذاته، فريقا وادي السير وحرثا عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، فيما يلتقي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسين بإربد فريقا كفرسوم وعمان.

وفي الجولة الثالثة، التي تقام يوم السبت 26 من الشهر ذاته، يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا وادي السير وكفرسوم في صالة الأميرة سمية بعمان، وتشهد المباراة الثانية التي تجمع بين فريقي عمان وحرثا وتبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

لقاءات مرحلة الإياب تبدأ يوم السبت 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل؛ حيث يلتقي فريقا كفرسوم وحرثا عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، وفي التوقيت ذاته يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا وادي السير وعمان، وفي الجولة الثانية من هذه المرحلة، يلتقي يوم السبت 10 من الشهر ذاته فريقا حرثا ووادي السير في صالة الحسن بإربد، وعند الساعة الخامسة مساء، وفي التوقيت ذاته يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا عمان وكفرسوم، في حين تقام الجولة الأخيرة لمنافسات الدوري يوم السبت 17 من الشهر ذاته، عندما يلتقي كفرسوم ووادي السير في صالة الحسن بإربد عند الساعة الرابعة مساء، تليها مباشرة وعند الساعة الخامسة والنصف المواجهة التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان، ويعقبها مباشرة تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

يذكر أن منافسات دوري أندية السيدات في الموسم الماضي، شهدت تنافسا كبيرا بين فريقي حرثا وعمان، وتمكن فريق حرثا من الظفر باللقب، وجاء عمان بالمركز الثاني، ثم حل فريق وادي السير بالمركز الثالث، وجاء فريق كفرسوم بالمركز الرابع.