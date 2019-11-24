4 فضيات وبرونزية للمصارعة في بطولة إبراهيم مصطفى

خالد المنيزل
القاهرة – نال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية كأس المركز الثاني في المجموع العام بعد ان جمع 45 نقطة، خلف المنتخب المصري الذي ظفر باللقب وجمع 65 نقطة، في بطولة ابراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، التي اختتمت في صالة اتحاد الشرطة بمدينة القاهرة، ونال فيها اللاعبان مصطفى القاضي وسلطان علي على ميداليتين فضيتين، وباسل القاضي على برونزية، وجاء اللاعب أحمد المرافي بالمركز الرابع، واحمد دهشان على المركز الخامس.
كما نال اللاعبان ارزو شاميل وعبدالكريم ابو دعيج ميداليتين فضيتين في المصارعه الحرة، أمس، حيث نال ارزو فضية وزن تحت 74 كغم بعد ان خسر بادنهائي امام المصري عمر رضا 9-3.
وكان قد فاز على الكويتي محمد جاسم بعدم التكافؤ، وعلى المصري احمد السعيد بعدم التكافؤ.
ونال عبدالكريم ابو دعيج فضية وزن 81 كغم، بعد ان خسر أمام المصري سيف الدين محمد بعدم التكافؤ، وكان قد فاز في البدايه علي اليمني عصام القاعدي 14-3، وعلى المصري ابراهيم احمد بعدم التكافؤ.
وتنطلق اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، نزالات البطولة العربية للرجال في المصارعتين الرومانية والحرة، ويظهر فيها كافة لاعبي المنتخب الوطني، الذين يبحثون عن انجاز غير مسبوق، وتشارك فيها 8 دول عربية هي: الكويت، البحرين ، السودان، الإمارات، اليمن، مصر، السعودية، الى جانب الأردن.
النتائج الفنية
- نال فضية وزن 77 كغم سلطان علي ضامن، حيث فاز على المصري محمد الصعيدي 6-3، وعلى المصري سيد حسن 8-0، وخسر بالنهائي امام المصري احمد محمد
- نال فضية وزن 55 كغم مصطفى القاضي، حيث فاز على المصري يوسف حربي 8-1، وعلى المصري احمد ابراهيم 5-1، وخسر في النهائي المصري احمد محمد 8-0.
- نال برونزية وزن 87 كغم باسل القاضي، حيث فاز على جمعة باكير من السودان 14-6، وعلى المصري ناصر حسين بالتثبيت، وعلى المصري عادل عبدالحميد 9-0، وخسر امام ابراهيم الشرقاوي 2-11.
- أحمد دهشان لوزن 72 كغم: فاز على المصري معتز مصطفى 8-2، وخسر امام المصري مازن السيد 1-3.
- احمد المرافي وزن 67 كغم: فاز على احمد اليوسفي من مصر بعدم التكافؤ، وخسر امام امام المصري صبري الصعيدي 0-8، وامام احمد ابو حلمي 0-8.
إنجاز غير مسبوق
للمرة الأولى ينال فيها المنتخب الوطني للمصارعة المركز الثاني في بطولة ابراهيم مصطفى الدولية، علما بأن المنتخب شارك بخمسة لاعبين من اصل 10 أوزان، وكذلك نال 3 ميداليات، واثبت اللاعبون أنهم على مستوى جيد من خلال النزالات التي خاضوها.
وعبر رئيس الاتحاد المحامي حازم النعيمات عن اعتزازه بالجهاز الفني والتدريبي واللاعبين، الذين بدأوا السير على الطريق الصحيح، الأمر الذي يمنح الاتحاد فرصة اعداد برنامج متطور للعام المقبل.
من جانبه شكر نائب رئيس الاتحاد عبدالرحمن العواملة اللاعبين والمدربين على هذا الانجاز الذي يصب في مصلحة اللعبة، خاصة وان هناك عدد من اللاعبين الشباب يشاركون للمرة الأولى.
وقدمت رئيسة الوفد آلاء المجالي الشكر للاعبين على الأداء الرجولي خلال النزالات وتحقيق الانتصارات على لاعبين كبار في المنتخب المصري.
وذكر إداري الوفد صالح زريقات انه سيقوم بتكريم اللاعبين اصحاب الانجاز والمدربين بعد الانتهاء من نزالات البطولة العربية.
أبو طبيخ فخور بإنجاز لاعبيه
عبر المدرب يحيى أبو طبيخ عن سعادته بانجاز لاعبيه غير المسبوق، مبينا انه للمرة الأولى يعتلي نجوم المنتخب الوطني منصات التتويج، والحصول على الميداليات والتتويج بالمركز الثاني، علما بأن المنتخب المصري شارك بثلاثة منتخبات في البطولة، ونجح لاعبو المنتخب بتخطي لاعبين كبار في المنتخب المصري.