4 فضيات وبرونزية للمصارعة في بطولة إبراهيم مصطفى

خالد المنيزل

القاهرة – نال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية كأس المركز الثاني في المجموع العام بعد ان جمع 45 نقطة، خلف المنتخب المصري الذي ظفر باللقب وجمع 65 نقطة، في بطولة ابراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، التي اختتمت في صالة اتحاد الشرطة بمدينة القاهرة، ونال فيها اللاعبان مصطفى القاضي وسلطان علي على ميداليتين فضيتين، وباسل القاضي على برونزية، وجاء اللاعب أحمد المرافي بالمركز الرابع، واحمد دهشان على المركز الخامس.

كما نال اللاعبان ارزو شاميل وعبدالكريم ابو دعيج ميداليتين فضيتين في المصارعه الحرة، أمس، حيث نال ارزو فضية وزن تحت 74 كغم بعد ان خسر بادنهائي امام المصري عمر رضا 9-3.

وكان قد فاز على الكويتي محمد جاسم بعدم التكافؤ، وعلى المصري احمد السعيد بعدم التكافؤ.

عضو اتحاد المصارعة آلاء المجالي في مراسم تتويج شاميل أمس – (الغد)



ونال عبدالكريم ابو دعيج فضية وزن 81 كغم، بعد ان خسر أمام المصري سيف الدين محمد بعدم التكافؤ، وكان قد فاز في البدايه علي اليمني عصام القاعدي 14-3، وعلى المصري ابراهيم احمد بعدم التكافؤ.

وتنطلق اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، نزالات البطولة العربية للرجال في المصارعتين الرومانية والحرة، ويظهر فيها كافة لاعبي المنتخب الوطني، الذين يبحثون عن انجاز غير مسبوق، وتشارك فيها 8 دول عربية هي: الكويت، البحرين ، السودان، الإمارات، اليمن، مصر، السعودية، الى جانب الأردن.

النتائج الفنية