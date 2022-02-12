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4 “فيصلاويين” مرشحون للإعارة

9:21 م2022-02-12

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خالد الخطاطبة

عمان- يتجه النادي الفيصلي لإعارة 4 من لاعبي فريقه لكرة القدم، بناء على تنسيب المدير الفني محمود الحديد.
ولم يفصح الفيصلي حتى الآن عن هوية اللاعبين المرشحين للإعارة، بانتظار نتائج المفاوضات مع الأندية الراغبة باستعارتهم، وبانتظار مفاتحة اللاعبين رسميا للوقوف على ارائهم في هذا الموضوع. ووفق المعلومات فإن هناك لاعبين يرفضون فكرة الرحيل عن الفيصلي على سبيل الإعارة، حتى لو كلفهم ذلك الجلوس طويلا على مقاعد البدلاء، في موقف يجسد تمسكهم بمواصلة اللعب في ناد بحجم الفيصلي، حتى لو كان ذلك على حساب دقائق اللعب.
إلى ذلك التحق المحترف يعقوبا بامبا يوم أمس السبت، بتدريبات فريق الفيصلي، بعد نجاحه الخميس الماضي في اجتياز الفحوصات الطبية.

9:21 م2022-02-12
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