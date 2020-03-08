4 قتلى بانهيار فندق للحجر الصحي في الصين

بكين- قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ بعدما انهار السبت فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، بحسب ما أفادت الأحد وزارة الشؤون الطارئة الصينية.

وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني إنّ من اصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، تم اخراج 42 من تحت الانقاض بينهم خمسة اشخاص في حالة خطيرة واربعة قتلى.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع “ويبو” عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق “شنجيا” الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية.

وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما بينما ظهر هيكل المبنى المعدني.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.

وسجّلت تشوانتشو 47 إصابة بكورونا المستجد واستخدم الفندق الذي افتتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بالفيروس، بحسب صحيفة “الشعب اليومية”.

وشهدت الصين حوادث مشابهة تشمل انهيار مبان وحوادث دامية في مواقع البناء، تنسب عادة إلى النمو السريع الذي تشهده البلاد مع تجاهل معايير السلامة بشكل واسع من قبل المقاولين.

ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في 2016 عندما انهارت سلسلة مبان متعددة الطبقات تأوي عمالا في مدينة ونتشو.

(أ ف ب)