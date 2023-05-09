4 لاعبين أردنيين يتأهلون إلى ربع نهائي بطولة العالم للملاكمة

عمان – تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للملاكمة المقامة حاليا في أوزبكستان.

وجاء تأهل عشيش بعد فوزه على بطل الكونغو في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات وزن 80 كغم في إطار منافسات دور 16.

وارتفع عدد اللاعبين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم إلى 4، إذ سبق وأن تأهل اللاعبون يوسف عشيش، ومحمد أبو جاجة، وعدي الهنداوي. -(بترا)