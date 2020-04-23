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4 لاعبين من أرسنال يخترقون إجراءات التباعد الاجتماعي

منذ 51 دقيقة

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لندن – اخترق لاعبو أرسنال ديفيد لويز وألكسندر لاكازيت ونيكولاس بيبي وجرانيت تشاكا إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة على اللاعبين في انجلترا.

وانتشر مقطع فيديو لبيبي وهو يلعب كرة القدم مع بعض الأصدقاء في شمال لندن، واجتمع تشاكا ولويز في حديقة بينما تم تصوير لاكازيت وهو يتحدث مع عامل بمرآب سيارات، حيث ذكرت (سكاي سبورتس) أن أرسنال اتصل باللاعبين لبحث هذه الحوادث.

وكان جوزيه مورينيو مدرب توتنهام قد اعتذر بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدرب بعض اللاعبين في حديقة بلندن، في حين تعرض جاك جريليش لاعب أستون فيلا لحادث سيارة خلال العودة من حفل.

كما اعتذر سيرجي أورييه وموسى سيسكو بسبب نشر مقطع فيديو على انستجرام وهما يتدربان معا. (إفي)

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