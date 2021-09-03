4 لقاءات في افتتاح دوري الدرجة الأولى لكرة اليد اليوم

بلال الغلاييني

عمان – يبدأ فريق العربي رحلة الدفاع عن لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، اعتبارا من اليوم، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق أم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمرحلة الذهاب، والتي تشهد أيضا مواجهات تجمع الحسين وكفرنجة عند الساعة السادسة والنصف مساء بذات الصالة، فيما تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتين، حيث تبدأ المبارة الأولى والتي تجمع بين فريقي الأهلي (وصيف البطل) وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا عمان والقوقازي وتبدأ عند الساعة السادسة والنص مساء.

تقام منافسات الدور وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، في الوقت الذي انهى فيه الاتحاد كافة الترتيبات الفنية والإدارية، والتي تتوافق مع البروتوكول الطبي الصادر من قبل اللجنة الأولمبية والجهات ذات العلاقة، مثلما شكل الاتحاد اللجان الخاصة المشرفة على تنفيذ البروتوكول الطبي.

ومن المنتظر أن يجري الاتحاد بعض التعديلات على أماكن الجولات (الرابعة والخامسة والسادسة)، بسبب استضافته للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة للسيدات خلال الفترة من 15 ولغاية 25 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم التي تقام في إسبانيا أواخر العام الحالي.

وكانت لجنة المسابقات قد اصدرت البرنامج الرسمي الكامل لمنافسات الدوري، حيث يلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم الثلاثاء 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، يلتقي فريقا القوقازي والحسين إربد عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد أيضا المباراة التي تجمع بين فريقي عمان وأم جوزة وتبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء، بينما تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد بذات اليوم مباراتين، حيث يلتقي في الأولى والتي تبدأ عند الساعة الخامسة مساء فريقا كفرسوم والعربي، ثم يلتقي في المباراة الثانية التي تبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء فريقا كفرنجة والأهلي.

في الجولة الثالثة يلتقي يوم الجمعة 10 من ذات الشهر فريقا القوقازي والأهلي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تستقبل عند الساعة السادسة والنصف مساء المباراة التي تجمع بين فريقي عمان والعربي، وضمن ذات الجولة يلتقي في اليوم التالي (السبت) فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بذات الصالة وعند الساعة السادسة والنصف مساء فريقا كفرسوم والحسين إربد.

ويذكر أن دوري 2020، شهد تتويج فريق العربي بلقب الدوري للموسم، وحل بعده بالمركز الثاني فريق الأهلي، ثم جاء فريق الحسين إربد بالمركز الثالث، ثم جاء فريق كفرنجة بالمركز الرابع، تلاه بالمركز الخامس فريق كفرسوم، ثم جاء بالمركز السادس فريق القوقازي، فيما هبط فريقا الكتة ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، وصعد إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2021 فريقا أم جوزة وعمان.