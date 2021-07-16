4 مؤسسات جديدة على خدمة “سند جو” عبر الواتساب

إبراهيم المبيضين

عمّان – أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأنها أضافت 4 مؤسسات حكومية جديدة على خدمات المركز الحكومي الاردني الافتراضي “سند جو” عبر تطبيق “الواتساب” التي أطلقت لأول مرة في أواخر شهر أيار (مايو) الماضي.

وقالت الوزارة في ردها على اسئلة لـ ” الغد” بأنها اضافت مؤخرا مؤسسات : ديوان الخدمة المدنية، وامانة عمان الكبرى، وزارة العمل، وزارة الاثار والسياحة الى خدمة “سند جو” للدردشة التفاعلية عبر تطبيق الواتساب حيث يستطيع المواطن الحصول على اجابات لاسئلته واستفساراته الكترونيا حول خدمات هذه المؤسسات والوزارات الجديدة بشكل الي.

ومع اضافة هذه المؤسسات الاربعة الجديدة على خدمة ” سند جو” عبر الواتساب يرتفع عدد المؤسسات المربوطة على الخدمة الى 8 مؤسسات حيث كانت الحكومة ربطت اربعة جهات في المرحلة الاولى من اطلاق الخدمة هي : وزارة الصحة ، الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وتصريح الحظر الجزئي.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تواصل العمل على اضافة مؤسسات ووزارات جديدة لربطها في نظام الخدمة خلال المرحلة المقبلة وخصوصا خدمات المؤسسات والوزارات الاكثر طلبا من قبل المواطنين. وخدمة “سند جو” عبر الواتساب هي برنامج محادثة آلية (SanadJo Chatbot) عبر تطبيق الواتساب ، حيث يمكن للمواطنين الاشتراك في المركز من خلال إضافة الرقم 065008080 الى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق “واتساب” وإرسال كلمة “مرحباً” ليتم التواصل المباشر مع الخدمة مما يؤدي الى تفعيل حوار مباشر مع برنامج المحادثة الآلي وتمكين المستخدمين من الوصول إلى قائمة الخدمات الحكومية للحصول على ردود فورية. والخدمة هي بمثابة حساب حكومي موحد تشرف عليه وتديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كممثل عن كل المؤسسات الحكومية وذلك نظرا للانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة الى سهولة الانتشار والاستخدام وبدون اي تكاليف اضافية على المواطن.