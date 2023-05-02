تقع النساء أحيانا بحب رجل منفصل له تجربة زواج سابقة، ومع أنها قد تكون فرصة لبدء حياة جديدة، لكن يجب الانتباه؛ لأنها ستكون خطوة صعبة؛ نظرا لما تنطوي عليه من تفاصيل يجدر بك معرفتها ومراعاتها.

وعلق على ذلك خبراء بقولهم إن الارتباط برجل مطلق قد تكون مسألة معقدة نوعا ما؛ إذ هناك بعض المحاذير التي يجب عليك الانتباه لها في علاقتك معه أو زواجك منه، وهو ما نلقي عليه الضوء في السطور التالية.

4 محاذير انتبهي لها حال قررت الارتباط برجل مطلق

حدّد الخبراء المحاذير الخمسة الآتية التي يجب عليك الانتباه لها حال ارتباطك برجل مطلق:

1- مشاكله الحالية مع زوجته السابقة

رغم أن ذلك ليس دليلا على سوء شخصيته، لكن استمرار انخراطه في تلك المشكلات قد لا يجعله مناسبا لبدء علاقة معك، إلا بعد أن ينجح في تسوية تلك الخلافات والمشكلات.

والفكرة هي أنه لن يكون متواصلا معك عاطفيا بالشكل الكامل؛ لأن جزءًا كبيرًا من تركيزه منصب على الخلافات القائمة مع طليقته، وهو أول شيء يجب أن تضعيه باعتبارك.

“لو لاحظت استمرار تحدثه بطريقة غير لائقة عن طليقته، فانتبهي؛ لأنه بذلك لم يتعافَ عاطفيا أو نفسيا”.

2- متطلبات أطفاله لها الأولوية على حساب احتياجاتك الزوجية

بداية يجب التفريق بين المتطلبات والاحتياجات، وغالبا ما يعطي الرجل الأولوية لمتطلبات أطفاله أكثر من اهتمامه باحتياجات زوجته المستقبلية، فضلا عن أن بعض الأطفال لا يحبذون دخول ذويهم في علاقات عاطفية جديدة ولهذا قد يتعمدون خلق مشتتات.

3- تحدثه بشكل غير لائق عن طليقته

لو لاحظت استمرار تحدثه بطريقة غير لائقة عن طليقته، فانتبهي؛ لأنه بذلك لم يتعافَ عاطفيا أو نفسيا؛ إذ إن الأصح هو أن يدرك أن الطلاق أو الانفصال أمر وارد، وأنه لا يعيبه أو يعيب طليقته في شيء، وأنه من الطبيعي أن تستمر الحياة وأن يمضي كل طرف في حياته. ويجب ألا تسمحي لأحد أن يقنعك بأنه كان ضحية لظروف أو لأشخاص.

4- طلبه المساعدة المالية منك بشكل مباشر

أخيرا لابد أن تنتبهي لبعض الرجال الذين يكون هدفهم من وراء الارتباط هو الحصول على المال؛ لهذا يجب أن تكوني متيقظة لتلك الاحتمالية، وألّا تعطي أموالك لأي شخص طالما أنك لم تتعرفي عليه بعد بشكل كامل، والأفضل التريث تماما حفاظا على أموالك. -وكالات

اقرأ أيضاً:

زواج المرأة الثاني.. قرار صعب لتجاوز آلام الماضي

أزواج يتحولون إلى أعداء بعد الطلاق

زواج المنفعة.. حياة مادية هنيئة لملء غياب الحب

المطلقة: عين ترغب بترميم الحياة وأخرى ترقب مجتمعا ظالما لا يراها شخصية مستقلة عن الرجل