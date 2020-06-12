4 مخالفات لمراكز ثقافية استأنفت أنشطتها خلافا لمصفوفة مراحل التعامل مع كورونا

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عمان – رصدت الفرق التفتيشية لدى ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، 4 مخالفات لمراكز ثقافية استأنفت أنشطتها خلافا لمصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي اعلنتها الحكومة مؤخرا واستثنت هذه المراكز من العودة للعمل في ظل الوضع الوبائي الحالي.

وقال مدير الادارة فايز معاريف، إنه تم الاسبوع الماضي تنفيذ 50 جولة تفتيشية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة، والصحة استهدفت المراكز الثقافية داخل العاصمة تم خلالها ضبط عدد من المراكز التي استأنف عملها بشكل مخالف، مبينا ان ثلاثة مراكز منها غير مرخصة.

وأضاف المعاريف ان المخالفات التي تم ضبطها في هذه المراكز ثمثلت في اعلان بعضها عن عقد دورات تقوية مبنية على المناهج المدرسية وبما يخالف قانون التربية والتعليم.

وأوضح انه تم مخاطبة محافظ العاصمة، بشأن المراكز المخالفة لاجراء المقتضى القانوني بشأنها، والسير بإجراءات إلغاء ترخيص المركز المرخص استنادا لنص المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم، واغلاق المراكز غير المرخصة وتشميعها بالشمع الاحمر لمخالفتها المادة 3/أ من نظام المراكز الثقافية والمادة 9/ج من تعليماتها.

كما تشمل الاجراءات القانونية المتخذة بحسب المعاريف، تحويل المراكز استنادا للمادة 39/ب من قانون التربية والتعليم للمحكمة المختصة لفرض الغرامة المالية المنصوص عليها.

وأكد المعاريف، استمرار الزيارات الميدانية طيلة يام الاسبوع بما فيها يومي الجمعه والسبت للتأكد من عدم فتح المراكز الثقافية ابوابها واستقبال الطلبة فيها، وبما يعرض صحة الطلبة للخطر، وبخالف التعليمات الناظمة لعملها.

Alaa.mathhar@alghad.jo