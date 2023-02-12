4 مراكز خدمات حكومية شاملة العام الحالي

إبراهيم المبيضين

عمان- أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس توجه الحكومة لإطلاق وتشغيل أربعة مراكز خدمات حكومية شاملة في المملكة خلال العام الحالي على غرار مركز الخدمات الحكومية الشامل الذي جرى إطلاقه وتشغيله تجريبيا في منطقة المقابلين في عمان.

وقالت الوزارة إن “هذا التوجه يأتي ضمن خطة حكومية وردت في البرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع التي أعلنت عنها الحكومة منتصف العام الماضي، تشمل انشاء واطلاق ستة عشرة مركز خدمات حكومية شاملة حتى العام 2025 لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية “المكانية” (التي لا يمكن تقديمها إلكترونيا) والتي تتبع عدة مؤسسات من مكان واحد، إذ جرى إطلاق أول مركز تجريبيا في شهر أيلول(سبتمبر) 2022 في منطقة المقابلين.

وأكدت الوزارة أن التوجه يشمل عزم الحكومة خلال العام الحالي لإطلاق المراكز الأربعة لتقدم خدمات شاملة في منطقة المطار (في عمان) وخطة لاطلاق مراكز خدمات حكومية شاملة في اقاليم شمال وجنوب المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري في الوقت الراهن إجراء زيارات ودراسة للأماكن والمناطق المقترحة لتوفير مثل هذه المراكز فيها والتي تهدف في مجملها إلى التسهيل على المواطن وتمكينه من الحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية المكانية من مركز واحد دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة الحكومي المعنية.

وبينت الوزارة أن فكرة مركز الخدمات الحكومية الشاملة تتلخص في إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم “الحكومة الواحدة” للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد.

وعن تجربة إطلاق أول مركز خدمات حكومية شاملة في منطقة المقابلين وتشغليه تجريبيا قالت مديرة مراكز الخدمات الحكومية ديما النهار، إنها “تجربة تعد ناجحة حتى الآن وعليها إقبال من قبل المواطنين رغم انها ما تزال في اطار التشغيل التجريبي”.

وبينت النهار لـ”الغد” أن الفكرة تتلخص في تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تتبع العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية في مكان واحد، لافتة إلى أن المركز اليوم يتواجد فيه نحو خمسة وأربعين خدمة تتبع خمسة عشرة مؤسسة حكومية تقدم في مكان واح، والعمل مستمر لاافة مؤسسات وخدمات اخرى بالتتابع.

وقالت النهار “المركز يعمل بكل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة من التاسعة صباحا وحتى السعة الثانية عشرة ليلا”.

وبينت أن يوم العمل الواحد مقسم لثلاث فترات من الساعة التاسعة صباحا للساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة الثانية الى الساعة السابعة مساء، ومن السابعة الى الساعة الثانية عشرة ليلا.

وقالت النهار “المركز من انطلاقته قبل ثلاثة شهور ينجز أسبوعيا نحو ألف معاملة” مبينة ان المواطن يمكنه زيارة المركز مباشرة أو ترتيب موعد مع بيان الخدمة التي يريدها من خلال تطبيق سند الحكومي.

وأشارت إلى أن المركز حرص على إيجاد مكتب في المركز يعنى بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتوعية وتدريب على المواطنين على استخدامها، إلى جانب توفير وسائل لمراقبة الأداء وقياس رضا المتعاملين.

وقالت “من الدوائر والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين: خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة قاضي القضاة، وزارة العدل، وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، دائرة الأراضي والمساحة، إدارة التأمين الصحي، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دائرة المخابرات العامة، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مديرية الأمن العام، إضافة إلى وزارة المالية”.