4 مشاريع قوانين على طاولة النواب الاثنين

قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية “تشريعية” من الدورة الاستثنائية الحالية.

وعلى جدول أعمال الجلسة 4 مشاريع قوانين مرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، وهي: مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

كما سيتم استكمال مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (4) تاريخ 11/5 /2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 اعتباراً من المادة (3).

وتبدأ الجلسة بتلاوة الإجازات والاعتذارات، ومن ثم الشروع بمناقشة الكتب الواردة من الحكومة، على أن يعين في ختامها موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.