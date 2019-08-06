4 مطلوبين بقبضة الأمن بحملة في المفرق

المفرق- الغد- ألقت قوة أمنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي القبض على 4 مطلوبين خلال حملة أمنية في عدة مناطق ضمن اختصاص البادية الشمالية.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن قوة أمنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي نفذت أمس عدة مداهمات خلال حملة أمنية على عدد من الأشخاص المطلوبين في مناطق الباعج والحميدية ضمن اختصاص البادية الشمالية بعد معلومات وردت حول أماكن تواجدهم.

وأضاف السرطاوي أن المداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على 4 مطلوبين أحدهم مسجل بحقه 16 طلباً أمنياً، كما وضبط بحوزة آخر بعد مداهمة منزله وتفتيشه 3 أكياس تحوي بودرة الكوكائين المخدرة ومجموعة من الذخيرة الحية.