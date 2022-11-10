4 ملاكمين أردنيين يصعدون لنهائي البطولة الآسيوية

عمان- الغد- نجح 4 لاعبين من المنتخب الوطني للملاكمة، الخميس ، ببلوغ الدور النهائي من البطولة الآسيوية، والتي تقام أحداثها في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب حتى يوم غد، وشهدت مشاركة 181 ملاكما و86 ملاكمة من 27 دولة.

وتمكن لاعب المنتخب الوطني محمد أبو جاجة من تجاوز نظيره الكزخي ساماتالي تاييف في منافسات (وزن تحت 60 كغم)، لينافس على الميدالية الذهبية لفئته غدا عندما يلاقي اللاعب المنغولي باياركو بويندايلاي.

وبدوره، نجح الملاكم عدي الهنداوي في منافسات (وزن تحت 86 كغم)، من تحقيق الفوز على الكزخي ساجينديك توغامباي، ليلاقي في المباراة النهائية اللاعب التايلندي جاكابونغ يومخوت.

وبأفضلية ساحقة، وصل اللاعب زياد عشيش إلى المواجهة النهائية في منافسات (وزن تحت 71 كغم) بعد فوزه على رستمبيك أولو نورادين من قيرغيزستان، ليلاقي في المباراة النهائية الكزخي أسلانبيك شايميبيرجينوف.

ومن جهته، حقق اللاعب حسين عشيش فوزا صعبا على منافسه الكزخي نوربيك أورالباي في منافسات (وزن تحت 80 كغم)، ليصل للمشهد الختامي ويواجه الأوزبكي أسلونوف أوديلجون.

وفي ختام منافسات، الخميس، ودع اللاعب أحمد الطعيمات البطولة من الدور ذاته في منافسات (وزن تحت 92 كغم)، وذلك بعد خسارته من الأوزبكي سايدراخيموف مديار، ليضمن الميدالية البرونزية.