4 ملايين دينار لاستكمال مشروع مياه “الغويرية” في الزرقاء

عمان- الغد– قال المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري، إنه وضمن خطة الوزارة/ سلطة المياه بهدف تحسين التزويد المائي لجميع مناطق المملكة ورفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد خاصة في المناطق الفقيرة والاقل حظا انجزت الاعمال الرئيسية لمشروع تأهيل أنظمة المياه في محافظة الزرقاء / الغويرية بقيمة (4) ملايين دينار اردني ممولة من الحكومة الالمانية / بنك الاعمار الالماني KFW.

وبين الوزير ان وزارته اعتمدت وتنفذ خطة لتحسين واستبدال جميع الخطوط حتى العام 2025 بهدف رفع كفاءة الخطوط الناقلة والفرعية لجميع المصادر المائية بالمملكة بما يضمن الحد من الفاقد المائي اضافة الى خفض كلف الطاقة و توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل حيث تم استكمال كافة الاعمال الفنية والهندسية والتنفيذية لمشروع مياه الغويرية وسيتم الانتهاء من ربط المواطنين واستبدال العدادات خلال الربع الاول من 2020 على هذا المشروع الجديد .

وبين الوزير انه ضمن التعاون المستمر بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الالمانية الصديقة قام بنك الاعمار الالماني kfwبتقديم تمويل بنسبة 90% و10% تمويل ذاتي من سلطة المياه بهدف تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية لتعزيز التزويد المائي لمناطق الغويرية لتحسين التزويد المائي واستبدال الشبكة القديمة في معظم الاحياء القديمة والفقيرة في محافظة الزرقاء/ الغويرية والتي لم تشملها مشاريع مؤسسة تحدي الالفية MCC حيث ستؤدي الى تخفيض الفاقد الحالي المقدر حاليا اكثر من 50% لينخفض بعد تشغيل المشروع في المنطقة الى نحو 30% وخدمة اكثر من 40 الف مواطن في هذه المنطقة .

من ناحيته بين امين عام سلطة المياه بالوكالة فراس العزام ان الخطوط الجديدة وتشمل شبكات رئيسية من مواسير الدكتايل ذات الاقطار (100-400) و شبكات للتوزيع بولي ايثلين بأقطار 25-125 ملم واستبدال الوصلات المنزلية القديمة وعدد كبير من عدادت المياه القديمة ستعمل على تعزيز كميات المياه المتاحة للمواطنين ومرونة التزويد المائي للمناطق وانتظام عمليات التوزيع وتخفيف الضغط على الشبكات بطريقة فاعلة بالشكل الذي يحقق تطلعات قطاع المياه في الوصول الى الخدمة الجيدة ومعالجة جميع الاختلالات خاصة في المناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان مثل محافظة الزرقاء والمناطق المجاورة وبالتالي تقليل الفاقد المائي وتوفير كميات مياه اضافية جديدة وفق اعلى المواصفات لأغراض الشرب اضافة لتحسين المستوى البيئي اضافة الى تحسين مستوى التحصيل وزيادة الايرادات .

واضاف ان الاحياء التي شملها المشروع هي حي الامير عبد الله / الغويرية وهو احد اكثر احياء محافظة الزرقاء اكتضاضا بالسكان حيث يزيد عدد السكان فيه على (200 ) الف نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2018 اضافة الى ان عمر الشبكة فيه يزيد على (40) عاما والحد من الاستخدام غير المشروع مما يضمن عدالة التوزيع مؤكدا ان تنفيذ المشروع الجديد سيحسن من التزويد خلال صيف 2020 ويضمن زيادة حصة المواطنين الى نحو (110) لتر من المياه يوميا.

حيث شملت اعمال المشروع شوارع الملك غازي ، وشارع الشرطة وشارع ابو بكر الصديق ، وشارع عمر بن الخطاب وشارع عثمان بن عفان وشارع الاردن وشارع الجزائر وشارع الامير محمد وشارع فلسطين وشارع ابو عبيدة وشارع يافا وكافة الدخلات الفرعية المتفرعة منها والشوارع المحاذية لها .