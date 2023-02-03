4 مواجهات لمنتخب الملاكمة في “الحزام الذهبي” اليوم

مهند جويلس



عمان- يفتتح المنتخب الوطني للملاكمة اليوم، مشواره في بطولة كأس محمد السادس للملاكمة “سلسلة الحزام الذهبي” بنسختها السادسة، والتي تقام فعالياتها في القاعة المغطاة “المحاميد” بمدينة مراكش المغربية حتى 11 من شهر شباط (فبراير) الحالي.

وتشهد هذه النسخة، مشاركة 112 ملاكما و81 ملاكمة في جميع الأوزان، يمثلون 35 دولة من بين أفضل الدول في رياضة الملاكمة من القارات الخمس.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره بلقاء اللاعبة سيلين الحسنات منافستها الكازاخية كايزايباي نازيم، ضمن ربع نهائي منافسات وزن تحت 50 كغم.

وضمن الفترة الثانية اليوم، يخوض الملاكم عبادة الكسبة مواجهة مهمة أمام الإندونيسي بابيندنج فاراند، ضمن ثمن نهائي وزن تحت 63.5 كغم.

ويستكمل لاعبو المنتخب الوطني مبارياتهم بلقاء اللاعب أنس السعدي ومنافسه من جزر القمر محمد مداهوما، ضمن ربع النهائي وزن تحت 75 كغم.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره اليوم بلقاء الملاكم حسين عشيش نظيره الإيطالي كومي ألفريد كرومويل، لحساب ثمن نهائي وزن تحت 80 كغم.

ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، إلى جانب مساعديه عمر حميد، يزيد السرور، محمود المراعبة وريم الرمال.

وتستكمل مباريات بعثة المنتخب الوطني غدا، حيث سيواجه محمد أبو جاجة في منافسات وزن تحت 60 كغم، لفائز من لقاء اليمني القاضي حسين والبوليفي أدريان كاراسكو ضمن الدور ربع النهائي، فيما يلعب عبد الله الأعرج بالدور ذاته مع اللاعب الهاييتي دارويس جاكسون بفئة وزن تحت 67 كغم.

ويقابل اللاعب زياد عشيش في فئة وزن تحت 71 كغم ضمن الدور ربع النهائي، الفائز من لقاء الهاييتي مارسيل بيجوت والغيني ديالو يوسف، فيما تختتم مباريات المنتخب غدا بلقاء عدي الهنداوي مع الروسي أتاييف شارابوتدين ضمن دور الثمانية بفئة وزن تحت 86 كغم.

ويلعب كل من حذيفة عشيش، يوسف عشيش، حنان عايد وزيد البيطار، بعد غد الأحد في أول ظهور لهم بالبطولة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي أيضا، باستثناء البيطار الذي سيبدأ مشواره في المربع الذهبي.