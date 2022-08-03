4 مواجهات منتظرة بـ”سلة” الجامعات اليوم

خالد العميري



عمان – تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الثالثة من دوري “بلينك” لطلاب الجامعات بكرة السلة، بإقامة لقاءين، حيث تحتضن صالة فيلادلفيا مواجهة فريقي الجامعة الهاشمية وجامعة عمان الأهلية عند الساعة 11 صباحا، فيما يلتقي فريقا جامعة اليرموك وجامعة الأميرة سمية بصالة الأهلية عند الساعة 1 ظهرا.

وكانت نتائج المرحلة الثالثة من إياب دوري طلاب الجامعات، شهدت فوز جامعة الأميرة سمية على اليرموك (103-83) والأهلية على الهاشمية (67-49)، والأهلية على اليرموك (85-69)، وجامعة الأميرة سمية على الهاشمية (95-54)، واليرموك على الهاشمية (84-62)، وجامعة الأميرة سمية على الأهلية (91-43).

وتختتم المرحلة الثالثة يوم الإثنين المقبل، على أن تنطلق المرحلة الرابعة والنهائية يوم الأحد 21 من الشهر الحالي، بإقامة مباراة فاصلة “الميدالية البرونزية” بين الفريقين صاحبا المركزين الثالث والرابع في الترتيب، على أن يشهد اليوم ذاته، انطلاقة سلسلة النهائي التي يفوز فيها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، بالبطولة التي تختتم نهاية آب (أغسطس) الحالي.

وفي بطولة الطالبات، تحتضن صالة الأهلية لقاء منتظرا يجمع بين فريقي جامعة الأميرة سمية والجامعة الهاشمية عند الساعة 11 صباحا، تليها مواجهة فريقي جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية عند الساعة 1 ظهرا في صالة فيلادلفيا.

وكانت الجولة الأولى من إياب المرحلة الثانية، شهدت فوز فريق الجامعة الأردنية على فريق الجامعة الهاشمية بفارق نصف سلة (41-40)، فيما خسر فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا مباراته أمام فريق جامعة الأميرة سمية بالانسحاب (0-20).

وودعت فرق جامعات، الإسراء والتطبيقية وآل البيت، مسابقة الطالبات من دورها الأول، حيث حظيت بطولة الطالبات بمشاركة 9 جامعات بعد انسحاب جدارا، وهي الأردنية والأهلية والألمانية والهاشمية والتطبيقية والأميرة سمية والتكنولوجيا والإسراء وآل البيت.

ويختتم الدور الثاني “المرحلة الترتيبية” والذي يقام وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين، يوم الإثنين المقبل، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة فاصلة على الميدالية البرونزية يوم 21 من الشهر الحالي، فيما يلعب صاحبا المركزين الأول والثاني سلسلة قصيرة من 3 مباريات، يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين بالبطولة التي تختتم في 31 من الشهر ذاته.