 4 نجمات يرفضن عمليات التجميل ويعولن على الرونق الطبيعي

العديد من نجمات هوليوود يقبلن على إجراء عمليات جميل، على اعتبار أنها تزيد من جمالهن. فتراهم ينفقن الأموال الباهظة على تلك العمليات.

من ناحية أخرى، هناك فنانات اعتمدن على جمالهن الطبيعي، تعرف عليهن وفقاً لما نشرت مجلة MSN.

جوليا روبرتس

تبلغ جوليا روبرتس 54 عاماً، وهي من أغنى فنانات هوليوود، ولها جمال طبيعي بالرغم من تقدمها في السن.

نتيجة لذلك، أطلق على روبرتس أيقونة “الشيخوخة الطبيعية”، إذ أنها تزداد جمالاً طبيعيا مع التقدم في السن.

وفي مقابلات سابقة، عبرت جوليا روبرتس بحزن، أن السيدات لا يعطين لأنفسهن الفرصة للاستمتاع بجمال تقدم السن.

هالي بيري

تبلغ من العمر 55 عاما، ورغم تقدمها في السن، فإن صفاء بشرتها الطبيعية وعدم اللجوء إلى أي من عمليات التجميل جعلها تظهر بسن أصغر كثيرا.

وقالت بيري لمجلة Yahoo Beauty إنها طالما أرادت القيام بعمليات التجميل ولكنها فضلت البقاء على طبيعتها.

كيت وينسلت

هي ممثلة بريطانيا وعرفت كثيرا عن دورها في فيلم “تايتانيك”.

بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من نجمات هوليوود اللاتي يكرهن فكرة اللجوء إلى عمليات التجميل نهائيًا وترى أن هذا النوع من العمليات ضد أخلاقها وضد ما نشأت عليه.

سلمى حايك

تلك النجمة المكسيكية الشهيرة بالرغم من أنها تبلغ من العمر 55 عاماً إلا أنها ما زالت رمزًا من رموز الجمال الطبيعي ولن تلجأ إلى أي نوع من تلك العمليات نهائياً، وفقاً لما صرحت.

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