4 نصائح وحِيَل تجعلك نجمًا في مواقع التواصل الاجتماعي مع كاميرا هاتفHuawei Y7p الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل وتدفعك لطلبه مسبقًا

في عصر الهواتف الذكية والوسائط الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم العوامل في حياتنا اليومية، خاصة وأنها ترتكز بشكل أساسي على الصور ومقاطع الفيديو المتنوعة التي تدفعنا للتفاعل مع بعضنا البعض بصورة أكبر. ومع تقدم كاميرات الهواتف الذكية وتوفّر مجموعة متنوعة من التطبيقات، هناك العديد من الطرق لتلتقط صورًا ومقاطع فيديو متميزة، وتجعل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي تتميز عن البقيّة. وبفضل إعدادات كاميرا هاتف Huawei Y7p الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل – والمتوفر حاليًا في السوق الأردني للطلب المسبق – أصبحت العملية أكثر سهولة.. كل ما عليك فعله هو نقر الشاشة لأخذ أجمل الصور وتسجيل مقاطع الفيديو الرائعة.

إليك 4 نصائح وحِيَل لتتألق على وسائل التواصل الاجتماعي مع كاميرا هذا الهاتف المدهش المدعمة بتقنيّة الذكاء الاصطناعي:

1. اختر المشهد الذي ترغب بالتقاطه واترك الباقي على الكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل

ستساعدك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل على التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة، مما سيعطيها مظهرًا احترافيًا بالفعل، ويجعلها تبرز من بين مجموعة كاملة من الصور ومقاطع الفيديو العادية. ستوفر لك الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل لقطة أكبر بكثير، مما يعني أنه يمكنك وضع المزيد من التفاصيل في الإطار، مثل أفق المدينة أو حتى مجموعة كبيرة من الأصدقاء. ويمكنك أيضًا استخدام كاميرا مساعدة العمق بدقة 2 ميجابكسل لتحصل على تأثيرات جميلة تمنح كل صورك الشخصية أو اللقطات التي تلتقطها عن قرب لمسة غنية ومحترفة.

لا داعي للقلق بشأن ضبط أي إعدادات؛ فالكاميرا تحتوي على خاصية التعرف على المشاهد (AI Scene Recognition) والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتعرف تلقائيًا على أكثر من 500 مشهد ضمن 21 فئة، وتُميّز ما تحاول التقاطه وتضبط الإعدادات وفقًا لذلك، سواء أكان حيوانك الأليف، أو غروب الشمس، أو الشاطئ أو حتى الألعاب النارية، والنباتات والسماء والثلج وغير ذلك الكثير.

2. فعِّل ميزة الوضع الليلي والتقط أجمل الصور ومقاطع الفيديو حتى في الإضاءة المنخفضة

من المؤكد أن الإضاءة المنخفضة قد تشكل تحديًا، ولكنها قد تكون أيضًا أفضل وقت لالتقاط بعض الصور الرائعة حقًا، والتي ستضفي لمسة فريدة على صفحاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن مهلًا، ألا تحتاج إلى معدات احترافية لذلك؟ مع هاتف Huawei Y7p، كل ما عليك فعله هو اختيار ميزة الوضع الليلي والنقر لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، وسيتكفل الهاتف الذكي بالباقي، بما في ذلك تثبيت اللقطة الخاصة بك وحتى ضبط فترة التعرّض، مما ينتج عنه صورة مضاءة جيدًا، بكل سهولة.

3. خلّد أجمل الذكريات بأدق التفاصيل مع اختيار ميزة التصوير البطيء

يجذب محتوى الفيديو دائمًا مزيدًا من الاهتمام، حيث تنتشر مقاطع الفيديو المتميزة على نطاق واسع! مع كاميرا هاتف Huawei Y7p ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل، يمكنك تصوير مقاطع فيديو واسعة تسمح لك بوضع الكثير من التفاصيل في الإطار. بهذه الطريقة لن تضطر إلى الاستمرار في التكبير والتصغير أو حتى اقتصاص مقاطع الفيديو الخاصة بك والتقاط كل شيء في نقرة واحدة، مثل عرض رائع للألعاب النارية أو حتى مباراة كرة قدم من المدرجات. يمكنك أيضًا اختيار ميزة التصوير البطيء (Slow-Mo) لتصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بسرعة 480 إطارًا في الثانية، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الفيديو 1/16 من سرعته الأصلية، واكتشاف كل التفاصيل الخلابة بدقة.

4. تألّق بصورك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مع ميزة “AI Beautification”

بالطبع، لا يكتمل أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي دون صورة شخصية متميزة. مع هاتف Huawei Y7p، ستبدو كل صورة شخصية لك وكأنها اُلتقطت بكاميرا احترافية. بفضل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، يمكنك التقاط صور سيلفي بدقة عالية الوضوح (HDR) والتي تم تحسينها أكثر بمساعدة تقنيّة الذكاء الاصطناعي. مع كاميرا هاتف Huawei Y7p لا يقتصر الأمر على التعرف على المشهد وضبط الإعدادات وفقًا لذلك فحسب، بل أيضًا يتم إبراز جمالك الطبيعي من خلال ميزة “AI Beautification” المحسنة.

هذه النصائح البسيطة هي المكونات السرية لتتألق بصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل عتاد الكاميرا القوي، يعدّ هاتف Huawei Y7p أحد أفضل الخيارات لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي، فلا تتردد بحجز نسختك مسبقًا حتى يوم 23 شباط 2020 من خلال الرابط (https://bit.ly/2S9tTAm)، حيث يتاح باللونين أسود منتصف الليل والأزرق أورورا وبسعر 135 دينارًا، واحصل على سماعات لاسلكية مميزة بقيمة 20 دينارًا كهدية من هواوي.