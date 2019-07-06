حياتنامنوعات

4 نمور تقتل مروضها خلال التدريب

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

روما– هاجمت 4 نمور مروضها وقتلته في جنوب إيطاليا، مما أثار دعوات لفرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك مع مناقشة البرلمان للأمر.

وقالت الشرطة إن مروض النمور، البالغ من العمر 61 عاما، تعرض للهجوم الخميس خلال التدريب.

واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك مما أثار احتجاجات من منظمات حقوق الحيوان.

ودعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم، وحثت الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك.

وقالت الرابطة في بيان “يجب إنقاذ النمور.. ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية”.

ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك، بعد فشل مشروع قانون آخر طرح في 2017.

وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حال التصديق على مشروع القانون، مما أثار قلق رابطة السيرك الوطنية التي أعلنت إجراءات احتجاجية.-(سكاي نيوز)

مقالات ذات صلة

بالصور.. تعرف على شكل هاتف آيفون 2019

منذ 41 دقيقة

تلميذة أعجزت أساتذة الباكالوريا وأصبحت حديث الشارع

منذ ساعة واحدة

أعراض تنذر بالخرف

منذ 11 ساعة

هذه الخطوات تساعدك حينما تبدأ بوظيفة جديدة

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock