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4 هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت أقواها 3.8 درجات

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- سجل مرصد الزلازل الأردني، الاثنين، 4 هزات أرضية ضربت منطقة البحر الميت، أعلاها بلغت 3.8 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق الاغوار والكرك.
رئيس المرصد محمود القريوتي، قال إن الهزات التي وقعت في غور حديثة في منطقة البحر الميت بلغت درجتها 2.6 عند الساعة 10:02 دقيقة صباحا، و3.3 درجات عند الساعة 10:07 دقيقة، و3.8 درجات عند الساعة 01:39 دقيقة، و3.7 درجات عند الساعة 01:48 دقيقة.
ووفق المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت الهزات على أعماق تراوحت بين 12 كلم و7 كيلومترات.

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