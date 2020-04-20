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4 وفيات بانفجار قنبلة قديمة في المفرق

منذ 18 دقيقة
قنبلة يدوية قديمة -(تعبيرية)

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طلال غنيمات وحمزة دعنا

عمان- توفي 4 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، إثر انفجار قنبلة قديمة، في الوسط التجاري بحي الفدين بمدينة المفرق، وفق ما أفاد “الغد” مصدران أمنيان.

وقال المصدر الأول، إن “الانفجار وقع داخل طابق أرضي لمبنى سكني، في الوسط التجاري لمدينة المفرق، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص على الأقل”.

وأشار إلى أن “هنالك العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة”، مرحجاً “ارتفاع عدد الوفيات”.

إلى ذلك، قال مصدر ثان إن “الانفجار ناتج عن قنبلة قديمة كانت من بين خرداوت تم جمعها من قبل بعض الأشخاص قبل أن تنفجر”.

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