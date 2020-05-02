4 وفيات و 148 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

تل أبيب– أعلنت إسرائيل اليوم السبت، عن تسجيل 4 وفيات جديدة و148 إصابة أخرى بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 227 وفاة و16152 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن هناك 107 إصابة خطيرة، منهم 84 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما شفي 9400 من المصابين.

ومع انخفاض عدد الإصابات في إسرائيل، تواصل الحكومة تخفيف بعض القيود التي وضعتها للحد من زيادة انتشار الفيروس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أكدت أنها ستعيد فتح بعض المدارس غدا الأحد، وقد تعيد أيضا فتح المتنزهات ومراكز التسوق والأسواق الخارجية قريبًا.

بترا