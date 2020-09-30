4 وفيات و1776 إصابة جديدة بكورونا في رقم “صادم”

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة سعد جابر، اليوم الأربعاء عن تسجيل الأردن لأعلى حصيلة غير مسبوقة على الأطلاق بفيروس كورونا بكورونا بلغت 1776 إصابة بالإضافة إلى 4 وفيات.

وقال جابر إن الحالات المحليّة توزعت على النحو التالي: 745 في العاصمة عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و1 في المفرق و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، و1 في الطفيلة.

وأضاف أن “600 حالة بكورونا كانت من منشأة اقتصادية واحدة في الزرقاء”.

وبين أنه تم “إجراء 16621 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصاً”.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 130 حالة شفاء ,1158 مصابا بكورونا في الأردن ما يزالون قيد العلاج