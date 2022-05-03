4 وفيات و34 إصابة بحوادث السير أول أيام العيد

شهد أول أيام عيد الفطر 354 حادث مروري بحسب ما أفاد مندوب إدارة السير .

وبين مندوب السير في التقرير اليومي لإذاعة الأمن العام ، أن الحوادث شهدت تسجيل 4 وفيات و34 إصابة.

وعبر مندوب السير عن امله بعدم تسجيل حوادث مرورية جديدة باقي أيام العيد بوعي والتزام المواطن.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في وقت سابق إنه بالرغم من عديد التحذيرات المتعلقة بالقيادة الآمنة إلا أنها تفاجأت صباح أول أيام عيد الفطر بحوادث دامية.

وأضافت: “وقع حادث تصادم بين مركبتين صباح اليوم على طريق الـ100 نجم عنه وللأسف وفاتان ( أب وولده ) وخمس إصابات متوسطة، وقد علل سبب الحادث بقطع الجزيرة الوسطية من المكان غير المخصص وتجاوز للسرعة عن الحد المقرر”.

وأردفت: “وقع حادث تدهور لمركبة شحن (تريلا) في منطقة القطرانه نجم عنه وفاة السائق، كما وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة كفرخل نجم عنه اصابة متوسطة”.